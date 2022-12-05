В жилом доме в Ярославле взорвался газ, есть пострадавшие

Утром 5 декабря в одном из жилых домов Ярославля взорвался бытовой газ. Как сообщает 76.RU, взрыв произошел на третьем этаже трехэтажного здания 1960 года постройки.
По данным МЧС, основные разрушения пришлись на квартиру, где произошел взрыв, в ней находился один человек. Сейчас спасатели эвакуируют жителей дома.
— Выехали по сообщению о пострадавшем в результате хлопка газа по адресу: Ярославль, ул. Кузнецова, д. 5, кв. 5. На месте вызова, дом трехэтажный, горения нет, проводится эвакуация 1-го подъезда. Есть обрушения чердачных перекрытий и кровли, — сообщили в ярославском МЧС.
На момент публикации известно об одном пострадавшем. Как рассказали 76.RU свидетели с места ЧП, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
Взрыв газа вы Ярославле — второе подобное ЧП в России меньше чем за сутки. Вечером 4 декабря обрушился дом в Нижневартовске. В результате происшествия погибли шесть человек. Еще трое, в том числе 12-летний мальчик, числятся пропавшими без вести. Предварительная причина трагедии — взрыв бытового газа в одной из квартир.