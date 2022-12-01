«Какую-то дистанцию трамвай двигался без управления»: мэр Новосибирска — о громком ДТП с 16 пострадавшими

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил провести служебную проверку после столкновения двух трамваев 30 ноября. В результате аварии пострадали 16 человек.
— Я дал поручение при разборе ситуации, руководителю «ГЭТ» и начальнику департамента составить комиссию, заниматься служебной проверкой. Известно, что какую-то дистанцию трамвай двигался без управления. Причина техническая, либо связанная с состоянием водителя — предстоит выяснить, в ходе, в частности, этой служебной проверки, — сообщил мэр во время пресс-конференции 1 декабря.
Авария произошла вечером на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Один трамвай на высокой вскорости врезался в тот, что стоял перед ним. НГС следил за устранением последствий в онлайн-трансляции.