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СрочноПри столкновении трамваев пострадали 11 человек
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11 пострадавших: что известно о серьезном ДТП с двумя трамваями на Сибиряков-Гвардейцев — онлайн

На месте аварии работает скорая

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ДТП случилось в 19:40

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Вечером, 30 ноября, на левом берегу Новосибирска на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в ДТП с двумя трамваями пострадали 11 человек.

О том, что известно о серьезном происшествии, рассказываем в режиме онлайн.

ДТП с трамваемПострадавшие в ДТПУлица Сибиряков-Гвардейцев
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