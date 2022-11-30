11 пострадавших: что известно о серьезном ДТП с двумя трамваями на Сибиряков-Гвардейцев — онлайн

Вечером, 30 ноября, на левом берегу Новосибирска на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в ДТП с двумя трамваями пострадали 11 человек.

О том, что известно о серьезном происшествии, рассказываем в режиме онлайн.