«Семью просто травят». Жене пропавшего мобилизованного прислали видео, где он в плену

Семья 31-летнего Владимира из Сухого Лога Свердловской области почти месяц ищет его. Владимира мобилизовали 29 сентября. Рядовой прошел обучение и был отправлен в зону спецоперации. 24 октября он в последний раз звонил жене со своего телефона. Тогда же он сообщил, что его группе предстоит сменить место дислокации.



— С 24 октября он не выходил на связь. Никто не знает, где он находится. Мы пытались связаться с его частью, с военкоматом, никакой информации о нём нет. На горячей линии «122» сказали, что его нет в списках пленных, сегодня сообщили, что воинская часть начала расследование, — пояснила E1.RU тетя мобилизованного Наталья.

