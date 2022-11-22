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Спецоперация на Украине

«Семью просто травят». Жене пропавшего мобилизованного прислали видео, где он в плену

Родственники Владимира ищут его почти месяц

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Видео с Владимиром присылают его жене

Видео с Владимиром присылают его жене

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Семья 31-летнего Владимира из Сухого Лога Свердловской области почти месяц ищет его. Владимира мобилизовали 29 сентября. Рядовой прошел обучение и был отправлен в зону спецоперации. 24 октября он в последний раз звонил жене со своего телефона. Тогда же он сообщил, что его группе предстоит сменить место дислокации.

— С 24 октября он не выходил на связь. Никто не знает, где он находится. Мы пытались связаться с его частью, с военкоматом, никакой информации о нём нет. На горячей линии «122» сказали, что его нет в списках пленных, сегодня сообщили, что воинская часть начала расследование, — пояснила E1.RU тетя мобилизованного Наталья.

В начале недели супруге Владимира поступил звонок с украинского номера телефона.

— 15 ноября нам сообщили с украинского телефона, что Вова в плену, после начали присылать видео (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Жене звонят по видеосвязи, дают поговорить с ним. Но на него всё равно морально давят. Владимир — отец троих маленьких детей, они видят все эти звонки. Мы все очень переживаем, — отметила Наталья. — Семью просто травят, жене и матери присылают видео, где видно, что Вова изможденный. Мы обращались на горячую линию мобилизованных три раза, связывались с Министерством обороны. Последний их ответ был о том, что в списках пленных он не числится. Нужно звонить каждый день и узнавать, списки обновляются каждый день.

На одном из видео Владимир рыл окоп

На одном из видео Владимир рыл окоп

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Владимир — отец троих детей. Его родственники подчеркивают, что малышам тяжело видеть всё то, что происходит с папой. На видео показывают, что Владимира кормят, но в одном из роликов, например, он роет окоп.

Глава Сухого Лога Роман Валов отметил, что в курсе ситуации.

— Наш штаб работает с семьей, мы связались с уполномоченным по правам человека, направили запрос в Минобороны, передали все документы и необходимые данные. Сейчас, конечно, вопрос такой будут решать на федеральном уровне. Но официальной информации об этом военнослужащем нет, — заявил глава в беседе с E1.RU.

Также родственники Владимира уже обратились к омбудсмену Татьяне Мерзляковой.

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— Обращение ко мне поступило. Мы связались с уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой, сейчас военнослужащего ищут в списках, информация на очередной обмен пленными формируется. Пока точный статус этого военнослужащего неизвестен, — добавила омбудсмен.

В начале ноября военного из Свердловской области вернули домой из плена.

Первые новости о возвращении пленных появились еще весной. Тогда омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что «украинская сторона плохо идет навстречу», и благодарила за сотрудничество армию.

Прочитайте, что в плену пришлось испытать российскому рядовому.

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