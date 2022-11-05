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Пожар в костромском клубе «Полигон»Подробности

Почему МЧС не проверяло пожарную безопасность сгоревшего в Костроме клуба? Официальный ответ

Оказывается, клуб не проверяли «на основании закона»

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Фото ночного клуба после пожара

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В МЧС рассказали, что проверки пожарной безопасности сгоревшего в Костроме клубе «Полигон» не проводились на основании закона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство, проверок не было, поскольку собственником был ИП, отнесенный к категории «малый бизнес».

Напомним, правила проверок пожарной безопасности изменились летом 2021 года. Тогда среди прочего ввели мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на весь 2022 год.

По последним данным, при пожаре в костромском клубе «Полигон», который разгорелся в ночь на 5 ноября, погибли 15 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

По факту возбуждено два уголовных дела — «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и по статье о ненадлежащем оказании услуг.

Больше подробностей о произошедшем мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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