Почему МЧС не проверяло пожарную безопасность сгоревшего в Костроме клуба? Официальный ответ
Оказывается, клуб не проверяли «на основании закона»
В МЧС рассказали, что проверки пожарной безопасности сгоревшего в Костроме клубе «Полигон» не проводились на основании закона.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство, проверок не было, поскольку собственником был ИП, отнесенный к категории «малый бизнес».
Напомним, правила проверок пожарной безопасности изменились летом 2021 года. Тогда среди прочего ввели мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на весь 2022 год.
По последним данным, при пожаре в костромском клубе «Полигон», который разгорелся в ночь на 5 ноября, погибли 15 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести.
По факту возбуждено два уголовных дела — «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и по статье о ненадлежащем оказании услуг.
Больше подробностей о произошедшем мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.