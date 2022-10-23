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Тема дняНГС поднялся на разрушенную крышу общежития. Фото
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Сорвало крышу общежития

НГС поднялся на разрушенную крышу новосибирского общежития — кадры с третьего этажа

Некоторые конструкции всё же выдержали напор ветра

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Разрушенная крыша вблизи имеет пугающий вид

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Спасатели продолжают работать на месте утреннего происшествия в общежитии — ветер сорвал крышу со здания на улице Станционной, 8. Корреспонденту НГС удалось увидеть, как сейчас конструкция выглядит наверху.

Часть железного каркаса осталась на месте. По словам местных жителей, кровлю ремонтировали около 12 лет назад. Само здание построено в 1950 году.

Некоторые железные элементы устояли

Некоторые железные элементы устояли

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К счастью, рядом с домом во время происшествия никто не проходил

К счастью, рядом с домом во время происшествия никто не проходил

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Вот что происходит внутри — всё залито водой

Вот что происходит внутри — всё залито водой

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Сейчас специалисты должны оценить ущерб

Сейчас специалисты должны оценить ущерб

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Жителей общежития на Станционной, 8, с которого сорвало крышу, разместили в ближайшей школе. Их должны обеспечить горячим питанием.

Мы собираем всё, что известно о происшествии в общежитии, в онлайн-трансляции.

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