НГС поднялся на разрушенную крышу новосибирского общежития — кадры с третьего этажа
Некоторые конструкции всё же выдержали напор ветра
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Спасатели продолжают работать на месте утреннего происшествия в общежитии — ветер сорвал крышу со здания на улице Станционной, 8. Корреспонденту НГС удалось увидеть, как сейчас конструкция выглядит наверху.
Часть железного каркаса осталась на месте. По словам местных жителей, кровлю ремонтировали около 12 лет назад. Само здание построено в 1950 году.
Жителей общежития на Станционной, 8, с которого сорвало крышу, разместили в ближайшей школе. Их должны обеспечить горячим питанием.
Мы собираем всё, что известно о происшествии в общежитии, в онлайн-трансляции.