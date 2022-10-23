МЧС о срыве крыши общежития: повредило машины, систему горячего водоснабжения и электропровода

Крыша, которую сорвало с общежития на Станционной, 8, повредила две машины, систему горячего водоснабжения и электропровода — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.



Сообщение о происшествии поступило в 08:05.

— В течение пяти минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова. Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения. С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них 3 детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.