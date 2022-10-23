МЧС о срыве крыши общежития: повредило машины, систему горячего водоснабжения и электропровода
На место едет глава Ленинского района
Крыша, которую сорвало с общежития на Станционной, 8, повредила две машины, систему горячего водоснабжения и электропровода — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сообщение о происшествии поступило в 08:05.
— В течение пяти минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова. Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения. С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них 3 детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
От мэрии города прибыл автобус для обогрева эвакуированных жильцов. Для устранения последствий работают коммунальщики и местные власти.
— Для контроля за обстановкой и проведением работ на месте находится оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области. Всего на происшествие от экстренных служб и задействованных служб и организаций реагировали 39 человек и 10 единиц техники, — добавили в ведомстве.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщил, что на место выехал глава Ленинского района, другие чиновники уже находятся у общежития.
— Решение о необходимости расселения людей будет принято оперативно на месте, — добавил Глеб Черепанов.
Мы собираем все, что известно об этом происшествии в онлайн-трансляции.