Жителей общежития с разрушенной крышей перевезли в школу в Новосибирске — МАСС разбирает завалы
Людей будут расселять в маневренный фонд
Жителей общежития на Станционной, 8, с которого сорвало крышу, разместили в ближайшей школе. Их должны обеспечить горячим питанием.
— Сейчас главная задача — обеспечить маневренным фондом людей. Всех перевезли в тепло рядом, в школу
Сейчас спасатели разбирают завалы.
— Спасатели разбирают участки кровли, которые снесло с дома. Внутри дома в угловой части большой элемент разбирают, чтобы убедиться, что под ним никого нет, — сообщил Константин Максимов, замначальника МАСС в Новосибирске.
Мы собираем всё, что известно о происшествии в общежитии, в онлайн-трансляции. Напомним, что сегодня утром ветер снес крышу со здания на Станционной, 8. К счастью, никто из людей не пострадал.