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Тема дняНГС поднялся на разрушенную крышу общежития. Фото
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Сорвало крышу общежития

Жителей общежития с разрушенной крышей перевезли в школу в Новосибирске — МАСС разбирает завалы

Людей будут расселять в маневренный фонд

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Жители сейчас греются в школе

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Жителей общежития на Станционной, 8, с которого сорвало крышу, разместили в ближайшей школе. Их должны обеспечить горячим питанием.

— Сейчас главная задача — обеспечить маневренным фондом людей. Всех перевезли в тепло рядом, в школу № 14. Обеспечим питание. Людей не бросаем. Паники нет, — отметил глава Ленинского района Александр Гриб.

Сейчас спасатели разбирают завалы.

— Спасатели разбирают участки кровли, которые снесло с дома. Внутри дома в угловой части большой элемент разбирают, чтобы убедиться, что под ним никого нет, — сообщил Константин Максимов, замначальника МАСС в Новосибирске.

Мы собираем всё, что известно о происшествии в общежитии, в онлайн-трансляции. Напомним, что сегодня утром ветер снес крышу со здания на Станционной, 8. К счастью, никто из людей не пострадал.

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