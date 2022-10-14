Два вагона с зерном и ячменем сошли с рельсов в Новосибирской области
Проводится проверка инцидента
Два грузовых вагона с зерном и ячменем сошли с рельсов в Новосибирской области. Инцидент произошел вчера, 13 октября, около 19:00 в Татарске на железнодорожном пути, примыкающем к станции Татарской Западно-Сибирской железной дороги.
— При производстве маневровых работ произошел сход с пути тележек 2 грузовых вагонов, груженных зерном и ячменем, без их опрокидывания, — сообщили в Западно-сибирской транспортной прокуратуре. — Причины схода и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент задержки в движении поездов не повлек.
Организована проверка Барабинской транспортной прокуратурой
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирской области утром 6 августа 2 вагона с углем сошли с рельсов на