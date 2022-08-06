Два вагона с углем сошли с рельсов в Новосибирской области — следователи начали проверку
Задержек пассажирских и грузовых поездов нет
В Новосибирской области утром 6 августа 2 вагона с углем сошли с рельсов на 11-м подъездном пути станции Барабинск. Как рассказали в пресс-службе транспортного следственного комитета, Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по факту схода 2 вагонов грузового поезда, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
— Предварительно установлено, что 6 августа 2022 года в утреннее время на 11 подъездном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 2 вагонов, груженных углем, в составе 81 вагона. В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет, станция Барабинск работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК Росси.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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