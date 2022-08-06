СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняToyota сбила девушку насмерть
Все новости
Все новости

Два вагона с углем сошли с рельсов в Новосибирской области — следователи начали проверку

Задержек пассажирских и грузовых поездов нет

1 259
Инцидент произошел 6 августа

Инцидент произошел 6 августа

Поделиться

В Новосибирской области утром 6 августа 2 вагона с углем сошли с рельсов на 11-м подъездном пути станции Барабинск. Как рассказали в пресс-службе транспортного следственного комитета, Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по факту схода 2 вагонов грузового поезда, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

— Предварительно установлено, что 6 августа 2022 года в утреннее время на 11 подъездном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 2 вагонов, груженных углем, в составе 81 вагона. В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет, станция Барабинск работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК Росси.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Днем 3 июля на железнодорожной станции Разъезд Иня встала электричка. Причиной остановки стала техническая неисправность, которую устраняли сотрудники железной дороги.

По теме

ВагонРельсыСледователи
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2