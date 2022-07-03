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«Вагон перекошенный»: на Разъезде Иня встала электричка — что случилось

Причиной задержки стала техническая неисправность

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Около вагона заметили сотрудников железной дороги

Около вагона заметили сотрудников железной дороги

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Днем 3 июля на железнодорожной станции Разъезд Иня встала электричка. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей.

— С кузбасского направления встали электрички, что-то произошло за Разъездом Иня, — написал читатель.

Читательница Ксения заметила на Разъезде Иня электричку, которая стояла без движения:

— Примерно в 12:30 проезжали станцию Разъезд Иня. Обратили внимание, что на вторых путях стоят несколько вагонов будто бы завалившиеся, перекошенные. Рядом стояла сотрудница полиции и еще несколько работников, судя по всему, железной дороги, — рассказала Ксения.

Как уточнили НГС в пресс-службе полиции на транспорте по СФО, причиной остановки стала техническая неисправность, которую устраняли сотрудники железной дороги. НГС направил запрос в пресс-службу РЖД.

В конце июня в Каргатском районе на участке между станциями Убинская — Каргат с рельсов сошли 2 порожних грузовых вагона.

РЖДэлектричка
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