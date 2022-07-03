«Вагон перекошенный»: на Разъезде Иня встала электричка — что случилось
Причиной задержки стала техническая неисправность
Днем 3 июля на железнодорожной станции Разъезд Иня встала электричка. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей.
— С кузбасского направления встали электрички, что-то произошло за Разъездом Иня, — написал читатель.
Читательница Ксения заметила на Разъезде Иня электричку, которая стояла без движения:
— Примерно в 12:30 проезжали станцию Разъезд Иня. Обратили внимание, что на вторых путях стоят несколько вагонов будто бы завалившиеся, перекошенные. Рядом стояла сотрудница полиции и еще несколько работников, судя по всему, железной дороги, — рассказала Ксения.
Как уточнили НГС в пресс-службе полиции на транспорте по СФО, причиной остановки стала техническая неисправность, которую устраняли сотрудники железной дороги. НГС направил запрос в пресс-службу РЖД.
В конце июня в Каргатском районе на участке между станциями Убинская — Каргат с рельсов сошли 2 порожних грузовых вагона.