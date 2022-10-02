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«За питьевой водой — в магазин»: в полусгоревшем поселке Молот больше недели нет воды

В апреле в поселке сгорело 7 жилых домов, а в сентябре сломался насос в скважине

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В апреле в поселке Молот был крупный пожар

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В поселке Молот под Новосибирском больше недели жители живут без воды. Как сообщает местная жительница Ирина Метелица, 21 сентября насос упал в скважину. В 18:35 в поселке Коченевского района было аварийное отключение света, и после этого в поселке нет воды.

— Подвоз у нас есть два раза в день. Но представьте, что такое подвоз, когда 20 голов хозяйства, когда мужики работают в поле — их надо постирать, а постирать не на чем, потому что весной мы сгорели. Ребенок в школе, мужики в поле. А тут с маленькими ребятишками есть, по трое, по четверо. А привозят воду — она только техническая. За питьевой водой едем или в магазин, или в соседнюю деревню набираем, — рассказала Ирина.

Как утверждает Ирина, она написала заявление в прокуратуру. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу прокуратуры с просьбой прокомментировать ситуацию.

— В среду у нас пропала вода, и нам сказали в следующий вторник, что будут делать. Сейчас никаких дат не называют. Когда администрация была в среду, 28 сентября, они сказали, что делать максимум два-три дня. У нас надежда появилась, но в четверг они не приехали, — рассказала местная жительница.

На сайте МЧС по Новосибирской области сообщают, что насос скважины вышел из строя.

— Силами Кремлевского сельсовета организован подвоз воды населению трактором МТЗ-82 с емкостью объемом 2 м3 2 раза в сутки с поселка Новокремлевское (плечо подвоза 16 км). По состоянию на 28.09.2022 организация «Строймаш» от выполнения работ отказалась. Проводится поиск подрядной организации для выполнения технологических работ, — сообщили на сайте МЧС.

Корреспондент НГС направила запросы в Министерство ЖКХ по Новосибирской области и в администрацию Коченевского района.

В конце апреля в поселке Молот случился серьезный пожар. Огонь пришел в 17 дворов, 7 жилых домов сгорели. Многие люди потеряли скот, инструменты и надворные постройки. НГС побывал в Молоте спустя 4 месяца после пожара и посмотрел, что изменилось там за это время.

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