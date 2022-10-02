«За питьевой водой — в магазин»: в полусгоревшем поселке Молот больше недели нет воды

В поселке Молот под Новосибирском больше недели жители живут без воды. Как сообщает местная жительница Ирина Метелица, 21 сентября насос упал в скважину. В 18:35 в поселке Коченевского района было аварийное отключение света, и после этого в поселке нет воды.

— Подвоз у нас есть два раза в день. Но представьте, что такое подвоз, когда 20 голов хозяйства, когда мужики работают в поле — их надо постирать, а постирать не на чем, потому что весной мы сгорели. Ребенок в школе, мужики в поле. А тут с маленькими ребятишками есть, по трое, по четверо. А привозят воду — она только техническая. За питьевой водой едем или в магазин, или в соседнюю деревню набираем, — рассказала Ирина.