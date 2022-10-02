«За питьевой водой — в магазин»: в полусгоревшем поселке Молот больше недели нет воды
В апреле в поселке сгорело 7 жилых домов, а в сентябре сломался насос в скважине
В поселке Молот под Новосибирском больше недели жители живут без воды. Как сообщает местная жительница Ирина Метелица, 21 сентября насос упал в скважину. В 18:35 в поселке Коченевского района было аварийное отключение света, и после этого в поселке нет воды.
— Подвоз у нас есть два раза в день. Но представьте, что такое подвоз, когда 20 голов хозяйства, когда мужики работают в поле — их надо постирать, а постирать не на чем, потому что весной мы сгорели. Ребенок в школе, мужики в поле. А тут с маленькими ребятишками есть, по трое, по четверо. А привозят воду — она только техническая. За питьевой водой едем или в магазин, или в соседнюю деревню набираем, — рассказала Ирина.
Как утверждает Ирина, она написала заявление в прокуратуру. Корреспондент НГС обратился в пресс-службу прокуратуры с просьбой прокомментировать ситуацию.
— В среду у нас пропала вода, и нам сказали в следующий вторник, что будут делать. Сейчас никаких дат не называют. Когда администрация была в среду, 28 сентября, они сказали, что делать максимум два-три дня. У нас надежда появилась, но в четверг они не приехали, — рассказала местная жительница.
На сайте МЧС по Новосибирской области сообщают, что насос скважины вышел из строя.
— Силами Кремлевского сельсовета организован подвоз воды населению трактором
Корреспондент НГС направила запросы в Министерство ЖКХ по Новосибирской области и в администрацию Коченевского района.
В конце апреля в поселке Молот случился серьезный пожар. Огонь пришел в 17 дворов, 7 жилых домов сгорели. Многие люди потеряли скот, инструменты и надворные постройки. НГС побывал в Молоте спустя 4 месяца после пожара и посмотрел, что изменилось там за это время.