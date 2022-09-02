На площади Маркса выгорел киоск с парикмахерской — фото последствий
Полыхающий огонь на видео сняли очевидцы
Киоск загорелся на автобусной остановке «Метро Площадь Маркса» сегодня, 2 сентября 2022 года, в 9 часов утра.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что огонь быстро разгорелся и к тому моменту, как на месте появились пожарные, павильон, в котором находилась парикмахерская, полностью был объят пламенем. Раньше в киоске торговали беляшами.
— Происходило горение на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, — в 9 часов 28 минут открытое горение ликвидировано, по оперативной информации, пострадавших нет.
Причину возгорания установят дознаватели МЧС.
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