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На площади Маркса выгорел киоск с парикмахерской — фото последствий

Полыхающий огонь на видео сняли очевидцы

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Павильон полностью выгорел изнутри

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Киоск загорелся на автобусной остановке «Метро Площадь Маркса» сегодня, 2 сентября 2022 года, в 9 часов утра.

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что огонь быстро разгорелся и к тому моменту, как на месте появились пожарные, павильон, в котором находилась парикмахерская, полностью был объят пламенем. Раньше в киоске торговали беляшами.

— Происходило горение на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, — в 9 часов 28 минут открытое горение ликвидировано, по оперативной информации, пострадавших нет.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

Ранее НГС писал о пожаре в Тогучинском районе Новосибирской области. Тогда в огне погиб 68-летний пенсионер. Причиной возгорания стала перегрузка электросети.

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