«Перегруз электросетей»: в пожаре под Новосибирском погиб 68-летний мужчина

В Новосибирской области ночью 31 августа случился пожар, в котором погиб 68-летний пенсионер. Около трех часов ночи загорелся двухквартирный бревенчатый дом в поселке Дружный Коченевского района. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, предварительная причина пожара — перегруз электросетей.

— 31 августа в 02:59 на единый номер вызова служб экстренного реагирования 112 поступило сообщение о возгорании в поселке Дружный. На момент прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горела крыша, веранда и одна из квартир жилого дома. В это время произошло частичное обрушение перекрытий горящей квартиры и разгерметизация газового баллона, что осложнило оперативную обстановку, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.