СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 60.37
eur 60.58
Тема дняПриговор за убийство 17-летней
Все новости
Все новости

«Перегруз электросетей»: в пожаре под Новосибирском погиб 68-летний мужчина

Мужчину нашли лежащим на диване

234

Пожар случился ночью 31 августа

Поделиться

В Новосибирской области ночью 31 августа случился пожар, в котором погиб 68-летний пенсионер. Около трех часов ночи загорелся двухквартирный бревенчатый дом в поселке Дружный Коченевского района. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, предварительная причина пожара — перегруз электросетей.

— 31 августа в 02:59 на единый номер вызова служб экстренного реагирования 112 поступило сообщение о возгорании в поселке Дружный. На момент прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горела крыша, веранда и одна из квартир жилого дома. В это время произошло частичное обрушение перекрытий горящей квартиры и разгерметизация газового баллона, что осложнило оперативную обстановку, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Специалисты МЧС локализовали пожар за шесть минут. Через час было ликвидировано открытое горение на общей площади 130 квадратных метров. Огонь повредил крышу, внутреннюю обстановку квартиры и уничтожил веранду. В соседней квартире огонь повредил надворную постройку и крышу. При разведке горящей квартиры личный состав дежурного караула обнаружил на диване 68-летнего мужчину без признаков жизни.

— По предварительным данным, произошел перегруз электросетей в квартире, а именно на веранде. Точная причина происшествия устанавливается, — уточняет заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам Главного управления МЧС России по Новосибирской области капитан внутренней службы Елена Андриянова.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, по факту гибели местного жителя началась доследственная проверка.

— В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В Новосибирске 26 августа в пожаре погиб пациент ГКБ скорой медицинской помощи № 2 на Якушева,

По теме

МЧСПожарСледователи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2