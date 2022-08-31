«Перегруз электросетей»: в пожаре под Новосибирском погиб 68-летний мужчина
Мужчину нашли лежащим на диване
В Новосибирской области ночью 31 августа случился пожар, в котором погиб 68-летний пенсионер. Около трех часов ночи загорелся двухквартирный бревенчатый дом в поселке Дружный Коченевского района. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, предварительная причина пожара — перегруз электросетей.
— 31 августа в 02:59 на единый номер вызова служб экстренного реагирования 112 поступило сообщение о возгорании в поселке Дружный. На момент прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горела крыша, веранда и одна из квартир жилого дома. В это время произошло частичное обрушение перекрытий горящей квартиры и разгерметизация газового баллона, что осложнило оперативную обстановку, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Специалисты МЧС локализовали пожар за шесть минут. Через час было ликвидировано открытое горение на общей площади 130 квадратных метров. Огонь повредил крышу, внутреннюю обстановку квартиры и уничтожил веранду. В соседней квартире огонь повредил надворную постройку и крышу. При разведке горящей квартиры личный состав дежурного караула обнаружил на диване 68-летнего мужчину без признаков жизни.
— По предварительным данным, произошел перегруз электросетей в квартире, а именно на веранде. Точная причина происшествия устанавливается, — уточняет заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам Главного управления МЧС России по Новосибирской области капитан внутренней службы Елена Андриянова.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, по факту гибели местного жителя началась доследственная проверка.
— В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
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