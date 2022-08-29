«Обнаружили в палате горящего человека»: в пожаре в больнице скорой помощи погиб пациент
Следователи начали проверку
В Новосибирске 26 августа в пожаре погиб пациент ГКБ скорой медицинской помощи
— Отмечаем пожар в медучреждении Октябрьского района Новосибирска. К сожалению, погиб один человек, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по НСО Евгений Лебедев.
Как пояснил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков, пожар произошел в пятницу в одной из палат.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что началась проверка, подробности следователи не раскрывают. В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили, что в одном из отделений сработала система пожарного оповещения.
— Сотрудники мгновенно отреагировали на сигнал и обнаружили в палате горящего человека. Пожар оперативно потушили, соседи по палате не пострадали, огонь не повредил даже имущество. Сам пациент, к сожалению, скончался. Персонал сразу сообщил в правоохранительные органы о происшествии. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, речь идет о суициде, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Ночью, 25 августа, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске пожарные спасли из огня мужчину и кота.