«Обнаружили в палате горящего человека»: в пожаре в больнице скорой помощи погиб пациент

В Новосибирске 26 августа в пожаре погиб пациент ГКБ скорой медицинской помощи № 2 на Якушева, 41. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании, 29 августа.



— Отмечаем пожар в медучреждении Октябрьского района Новосибирска. К сожалению, погиб один человек, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по НСО Евгений Лебедев.

Как пояснил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков, пожар произошел в пятницу в одной из палат.