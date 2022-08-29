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«Обнаружили в палате горящего человека»: в пожаре в больнице скорой помощи погиб пациент

Следователи начали проверку

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Трагедия случилась 26 августа

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В Новосибирске 26 августа в пожаре погиб пациент ГКБ скорой медицинской помощи № 2 на Якушева, 41. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании, 29 августа.

— Отмечаем пожар в медучреждении Октябрьского района Новосибирска. К сожалению, погиб один человек, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по НСО Евгений Лебедев.

Как пояснил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков, пожар произошел в пятницу в одной из палат.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что началась проверка, подробности следователи не раскрывают. В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили, что в одном из отделений сработала система пожарного оповещения.

— Сотрудники мгновенно отреагировали на сигнал и обнаружили в палате горящего человека. Пожар оперативно потушили, соседи по палате не пострадали, огонь не повредил даже имущество. Сам пациент, к сожалению, скончался. Персонал сразу сообщил в правоохранительные органы о происшествии. Следователи проводят проверку. По предварительным данным, речь идет о суициде, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Ночью, 25 августа, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске пожарные спасли из огня мужчину и кота.

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