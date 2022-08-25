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Пожарные вынесли из огня кота и его хозяина в Новосибирске

Возгорание в жилой пятиэтажке потушили сегодня ночью, 25 августа

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На тушение пожара ушло меньше 10 минут

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Сегодня ночью, 25 августа, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске пожарные спасли из огня мужчину и кота.

Жители дома заметили пожар на четвертом этаже около часа ночи, к этому моменту из окон квартиры на четвертом этаже уже валил дым. Еще до прибытия спасателей восемь человек вышли из задымленного подъезда на улицу, хозяину квартиры потребовалась помощь спасателей.

— Они оказали пострадавшему первую помощь, при помощи спасательных устройств эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде медиков, — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков. — Мужчину с ожогами в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

Жившего в квартире кота пожарные тоже вынесли из огня на свежий воздух, он пострадал меньше, чем его хозяин. Животное приютили у себя соседи.

Чтобы потушить открытый огонь, пожарным понадобилось 5 минут, спустя еще 4 возгорание было полностью ликвидировано. Причину пожара предстоит узнать дознавателям МЧС.

Ранее НГС писал о пожаре в Томской области. Тогда спасатели вынесли из пылающего дома четырех белок, а вот 200 морских свинок задохнулись в дыму.

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