Пожарные вынесли из огня кота и его хозяина в Новосибирске

Сегодня ночью, 25 августа, на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске пожарные спасли из огня мужчину и кота.

Жители дома заметили пожар на четвертом этаже около часа ночи, к этому моменту из окон квартиры на четвертом этаже уже валил дым. Еще до прибытия спасателей восемь человек вышли из задымленного подъезда на улицу, хозяину квартиры потребовалась помощь спасателей.

— Они оказали пострадавшему первую помощь, при помощи спасательных устройств эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде медиков, — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков. — Мужчину с ожогами в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.