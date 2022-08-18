Погибли 200 морских свинок, эвакуировали 4 белок: частный дом выгорел в Томской области
Общая площадь пожара — 126 квадратных метров
Вечером 17 августа в Томской области сгорел дом в селе Коларово. Пресс-служба МЧС по региону сообщила, что в пожаре погибли 200 морских свинок, еще 4 белок эвакуировали из огня.
— Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды. Обгорели стены дома внутри и снаружи, частично обгорели стены веранды внутри и снаружи. Погибли около 200 морских свинок, в ходе тушения с веранды были эвакуированы четыре белки, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.
Там уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 19:00, пожар ликвидировали в 20:45. Общая площадь пожара — 126 квадратных метров.
В Новосибирске в феврале случился пожар в приюте для животных «Сибирский алабай». Погибли четыре собаки. По подозрению в поджоге задержали сотрудника приюта. Он сделал это после ссоры с хозяйкой приюта, при этом серьезных конфликтов у них не было.