«Поругался с руководителем и поджег»: после гибели собак в «Сибирском алабае» задержан сотрудник приюта

Полиция задержала подозреваемого в поджоге приюта для собак «Сибирский алабай» — им оказался работник, который поссорился с руководителем организации. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Приют загорелся вчера, около 21:00, вспыхнула пристройка, где находилась кухня и ветеринарный блок. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом.
— Это был поджог. Работника, который жил в пристройке, задержала полиция. Погибли четыре собаки, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай». — Каких-то серьезных конфликтов у нас с ним не было.
Работника приюта полиция задержала на месте.
— На месте задержан
Против мужчины возбуждено уголовное дело по
В приюте на кухне сгорели запасы еды, поэтому собак сейчас кормить нечем. На прошлой неделе под Новосибирском полностью выгорел частный дом. В пожаре погибли два человека.