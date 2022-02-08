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Тема дняЗа поджог «Сибирского алабая» задержан сотрудник
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«Поругался с руководителем и поджег»: после гибели собак в «Сибирском алабае» задержан сотрудник приюта

Сейчас решается вопрос о мере пресечения

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Пристройка с кухней и ветблоком полностью выгорели

Пристройка с кухней и ветблоком полностью выгорели

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге приюта для собак «Сибирский алабай» — им оказался работник, который поссорился с руководителем организации. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Приют загорелся вчера, около 21:00, вспыхнула пристройка, где находилась кухня и ветеринарный блок. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом.

— Это был поджог. Работника, который жил в пристройке, задержала полиция. Погибли четыре собаки, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Зубковская, хозяйка приюта «Сибирский алабай». — Каких-то серьезных конфликтов у нас с ним не было.

Работника приюта полиция задержала на месте.

— На месте задержан 46-летний местный житель, который проживал и работал на территории приюта. Он пояснил, что в результате конфликта с руководителем организации совершил поджог одного из строений, находящихся на территории, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК «Умышленное уничтожение имущества». Если вина работника будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В приюте на кухне сгорели запасы еды, поэтому собак сейчас кормить нечем. На прошлой неделе под Новосибирском полностью выгорел частный дом. В пожаре погибли два человека.

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