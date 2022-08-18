Водитель выехал на встречку: шесть человек пострадали в тройном ДТП на трассе под Новосибирском
Среди пострадавших - двое детей
Сегодня, 18 августа, примерно в 10:00 произошло ДТП из трех автомобилей на трассе в Ордынском районе. В результате аварии пострадало шесть человек, из них — двое детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
На трассе в Ордынском районе столкнулось три автомобиля: ВАЗ-21099, Toyota и Subaru. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что водитель на ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили Toyota и Subaru.
— В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В автомобиле ВАЗ пострадали 60-летний водитель и два пассажира: мужчина 38 лет и 16-летняя девочка. В автомобиле Subaru — 40-летний водитель, женщина 41 года и мальчик 11 лет.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
14 августа в Заельцовском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда-Цивик» погиб в столкновении с полуприцепом «Скания».