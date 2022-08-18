Водитель выехал на встречку: шесть человек пострадали в тройном ДТП на трассе под Новосибирском

Сегодня, 18 августа, примерно в 10:00 произошло ДТП из трех автомобилей на трассе в Ордынском районе. В результате аварии пострадало шесть человек, из них — двое детей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На трассе в Ордынском районе столкнулось три автомобиля: ВАЗ-21099, Toyota и Subaru. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что водитель на ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили Toyota и Subaru.