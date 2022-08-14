«Хонда» влетела под грузовик на встречке —
20-летний водитель иномарки скончался
Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП
В Заельцовском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда-Цивик» погиб в столкновении с полуприцепом «Скания».
Трагедия произошла 13 августа в 21:20 на улице Дуси Ковальчук. В районе дома
От сильнейшего удара легковая «Хонда» буквально превратилась в груду металлолома. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.
— На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, — сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирску.
Правоохранителям предстоит установить все детали происшествия: в частности, с какой скоростью двигались участники аварии.
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