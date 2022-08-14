«Хонда» влетела под грузовик на встречке — 20-летний водитель иномарки скончался

В Заельцовском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда-Цивик» погиб в столкновении с полуприцепом «Скания».



Трагедия произошла 13 августа в 21:20 на улице Дуси Ковальчук. В районе дома № 1 , к. 5б водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался грузовой автомобиль «Скания».

