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«Хонда» влетела под грузовик на встречке — 20-летний водитель иномарки скончался

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП

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Водитель «Скании» не пострадал

Водитель «Скании» не пострадал

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В Заельцовском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда-Цивик» погиб в столкновении с полуприцепом «Скания».

Трагедия произошла 13 августа в 21:20 на улице Дуси Ковальчук. В районе дома № 1, к. 5б водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался грузовой автомобиль «Скания».

От сильнейшего удара легковая «Хонда» буквально превратилась в груду металлолома. Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Легковушка восстановлению не подлежит

Легковушка восстановлению не подлежит

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— На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, — сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирску.

Правоохранителям предстоит установить все детали происшествия: в частности, с какой скоростью двигались участники аварии.

Ранее в Новосибирске взяли под стражу 20-летнего таксиста — он угодил в смертельное ДТП, в котором погибла 16-летняя пассажирка.

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