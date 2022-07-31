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СрочноДТП фуры и двух машин - погиб мужчина
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«Половину машины просто снесло»: фура и две легковушки столкнулись на Северном объезде — погиб мужчина

Пробка из-за ДТП растянулась на 10 километров

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На месте работают врачи

На месте работают врачи

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На Северном объезде в сторону Новосибирска произошло массовое ДТП — столкнулись фура и две легковушки.

— Половину одной из машин просто снесло, и мужчина лежал. Видно было, что уже не жилец, — сообщил читатель НГС, который проехал мимо аварии. — Фуру стащило в сторону.

По предварительной информации, погиб один мужчина, еще один серьезно пострадал.

Сейчас в сторону города из-за ДТП растянулась пробка на 10 километров.

Редакция НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД Новосибирской области.

Ранее НГС рассказывал, что на Северном объезде перевернулась фура.

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