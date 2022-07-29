В Горском микрорайоне загорелся многоэтажный дом — жильцов эвакуировали
Пожар тушили с помощью автолестницы
В Новосибирске вечером 29 июля в Горском микрорайоне начался пожар. Загорелся дом по адресу Горский, 50. Как сообщили в МЧС, на ликвидацию возгорания ушло около 15 минут. Сообщение о дыме в квартире поступило в 21:35.
— На момент прибытия пожарных визуально горел балкон. В ходе разведки в квартире никого не обнаружено. Одновременно с ликвидацией возгорания звенья газодымозащитной службы эвакуировали с верхних этажей при помощи спасательных устройств три человека. Также самостоятельно эвакуировались десять жильцов дома до приезда подразделений пожарной охраны. Информация о пострадавших не поступала, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы ведомства Артем Щербаков.
Пожар тушили по автолестницы, установленной до горящего балкона, и через подъезд. По оперативным данным в результате возгорания на площади 6 квадратных метров огнем поврежден балкон и мебель на кухне, квартира закопчена по всей площади.
Утром, 26 июля, в Новосибирске загорелся балкон в 13-этажном доме на улице Ленина, 94. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.