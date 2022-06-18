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Две школьницы заблудились в дендропарке — им понадобилась помощь спасателей

Их обнаружили у реки 2-я Ельцовка

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Девочки поехали кататься на велосипедах и заблудились

Девочки поехали кататься на велосипедах и заблудились

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Вчера, 17 июня, на территории новосибирского дендропарка заблудились две 15-летние школьницы. На помощь им вызвали спасателей.

Информация о происшествии поступила в Муниципальную аварийно-спасательную службу в 16:09. Девочки заблудились, когда катались на велосипедах.

— Спасатели выехали на территорию парка, связались с девушками по телефону, уточнили их местоположение и обнаружили в лесном массиве у реки 2-я Ельцовка, — говорится в сообщении в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Подростков вывели в узнаваемую местность, помощь врачей им не потребовалась. Работы завершили в 17:50.

В конце марта в Новосибирске пропала 16-летняя девушка. Ее удалось найти спустя почти две недели. Следователи обещали провести с ней профилактическую беседу.

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