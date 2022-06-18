Две школьницы заблудились в дендропарке — им понадобилась помощь спасателей
Их обнаружили у реки
Вчера, 17 июня, на территории новосибирского дендропарка заблудились две
Информация о происшествии поступила в Муниципальную аварийно-спасательную службу в 16:09. Девочки заблудились, когда катались на велосипедах.
— Спасатели выехали на территорию парка, связались с девушками по телефону, уточнили их местоположение и обнаружили в лесном массиве у реки
Подростков вывели в узнаваемую местность, помощь врачей им не потребовалась. Работы завершили в 17:50.
В конце марта в Новосибирске пропала