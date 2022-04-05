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Тема дняНайдена пропавшая 16-летняя девушка
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Новосибирские следователи нашли 16-летнюю девушку, которая пропала почти 2 недели назад

С ней проведут профилактические беседы

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Девушку искали в Ленинском районе

Девушку искали в Ленинском районе

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В Новосибирске установлено местонахождение 16-летней девушки, пропавшей почти 2 недели назад. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.


— В результате оперативно-разыскных и поисковых мероприятий установлено местонахождение 16-летней девушки, она жива и здорова. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении нее не имеется, — сообщили следователи.

В СК уточнили, что следователи примут профилактические меры, чтобы не допустить повторения таких случаев.

Девушка пропала 23 марта, в поисках участвовали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». На момент написания новости на странице отряда указано, что по поиску девушки проводится проверка информации.

Вчера руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских рассказывала, что девушка уже несколько раз убегала из дома. Рано утром 23 марта она тоже сбежала.

Вчера вечером в Новосибирске завершились поиски 13-летнего подростка. Мальчик не вернулся с прогулки еще 1 апреля, а найти школьника помогли его друзья.

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