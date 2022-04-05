Новосибирские следователи нашли 16-летнюю девушку, которая пропала почти 2 недели назад

В Новосибирске установлено местонахождение 16-летней девушки, пропавшей почти 2 недели назад. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
— В результате оперативно-разыскных и поисковых мероприятий установлено местонахождение 16-летней девушки, она жива и здорова. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении нее не имеется, — сообщили следователи.
В СК уточнили, что следователи примут профилактические меры, чтобы не допустить повторения таких случаев.
Девушка пропала 23 марта, в поисках участвовали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». На момент написания новости на странице отряда указано, что по поиску девушки проводится проверка информации.
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