16-летняя девушка пропала в Новосибирске — ее ищут почти две недели

Волонтеры новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 16-летней Ларисы Алексеевой. Девушка пропала 23 марта.
Лариса пропала в Ленинском районе, но может находиться и в других частях города.
— Девушка целенаправленно сбежала из дома в промежутке с 5 до 6 утра в день пропажи. Ранее уходила неоднократно. Некоторое время назад проживала с семьей вне нашего региона, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
После возвращения в Новосибирскую область Лариса несколько раз пыталась уйти из дома:
— [Мы] провели различные поисковые мероприятия в сети, сбор информации, установить местонахождения девушки не удалось. В данный момент размещаем ориентировки в сети для получения свидетельств, — рассказала Алеся Яблонских.
Как следует из ориентировки, рост Ларисы — 153 сантиметра, у нее нормальное телосложения, зеленые глаза и темно-русые волосы. Девушка была одета в синий удлиненный пуховик и черные джинсы, на ногах — кроссовки мятного цвета. С собой у нее был бордовый рюкзак. У девушки также есть пирсинг в носу.
Вчера вечером в Новосибирске завершились поиски 13-летнего подростка. Мальчик не вернулся с прогулки ещё 1-го апреля, а найти школьника помогли его друзья.