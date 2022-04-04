16-летняя девушка пропала в Новосибирске — ее ищут почти две недели

Волонтеры новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 16-летней Ларисы Алексеевой. Девушка пропала 23 марта.

Лариса пропала в Ленинском районе, но может находиться и в других частях города.

— Девушка целенаправленно сбежала из дома в промежутке с 5 до 6 утра в день пропажи. Ранее уходила неоднократно. Некоторое время назад проживала с семьей вне нашего региона, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.