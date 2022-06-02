В Новосибирске наградили
4-летнюю девочку. Она спасла из пожара младшего брата
Пожар в доме многодетной семьи произошел в поселке Коченево
В Новосибирске наградили
Пожар произошел днем 30 марта в поселке Коченево. Тогда мать с младшим ребенком ушла в поликлинику, а дома одни остались Надя и ее брат Егор. Спустя какое-то время из-за печного отопления начался пожар. Девочка почувствовала запах дыма из кухни, схватила брата, помогла ему выбраться через форточку на улицу и последовала за ним. Надя позвала на помощь, соседи вызвали пожарных, в итоге дом многодетной семьи уцелел от огня.
1 июня на празднике в честь Дня защиты детей Наде вручили благодарственное письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области и большого плюшевого белого медведя. Ранее пожарные вручили девочке велосипед.
Этой весной на территории Новосибирской области полыхали пожары. Огонь уничтожал дома и даже целые улицы. Почитайте репортаж о людях, чьи дома сгорели в деревне под Новосибирском.