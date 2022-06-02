В Новосибирске наградили 4-летнюю девочку. Она спасла из пожара младшего брата

В Новосибирске наградили 4-летнюю жительницу поселка Коченево Надю Степанову, которая спасла из пожара своего трехлетнего брата. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар произошел днем 30 марта в поселке Коченево. Тогда мать с младшим ребенком ушла в поликлинику, а дома одни остались Надя и ее брат Егор. Спустя какое-то время из-за печного отопления начался пожар. Девочка почувствовала запах дыма из кухни, схватила брата, помогла ему выбраться через форточку на улицу и последовала за ним. Надя позвала на помощь, соседи вызвали пожарных, в итоге дом многодетной семьи уцелел от огня.