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Тема дня4-летняя девочка спасла из пожара брата
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В Новосибирске наградили 4-летнюю девочку. Она спасла из пожара младшего брата

Пожар в доме многодетной семьи произошел в поселке Коченево

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Надя — старшая из трех детей в семье

Надя — старшая из трех детей в семье

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В Новосибирске наградили 4-летнюю жительницу поселка Коченево Надю Степанову, которая спасла из пожара своего трехлетнего брата. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар произошел днем 30 марта в поселке Коченево. Тогда мать с младшим ребенком ушла в поликлинику, а дома одни остались Надя и ее брат Егор. Спустя какое-то время из-за печного отопления начался пожар. Девочка почувствовала запах дыма из кухни, схватила брата, помогла ему выбраться через форточку на улицу и последовала за ним. Надя позвала на помощь, соседи вызвали пожарных, в итоге дом многодетной семьи уцелел от огня.

Девочке вручили благодарственное письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области

Девочке вручили благодарственное письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области

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1 июня на празднике в честь Дня защиты детей Наде вручили благодарственное письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области и большого плюшевого белого медведя. Ранее пожарные вручили девочке велосипед.

Наде подарили велосипед

Наде подарили велосипед

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Этой весной на территории Новосибирской области полыхали пожары. Огонь уничтожал дома и даже целые улицы. Почитайте репортаж о людях, чьи дома сгорели в деревне под Новосибирском.

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