Пропавшего в Новосибирской области 16-летнего подростка нашли мертвым

В Новосибирской области нашли мертвым пропавшего 16-летнего Кирилла Зурова. О его местонахождении не было известно с 14 мая 2022 года.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказывали, что подросток ушел на прогулку, но домой не вернулся:

— Мальчик ранее из дома не уходил и не терялся. В день пропажи ушел на прогулку, сказав родителям, что вернется к 10 вечера. Домой так и не пришел, на звонки и сообщения не отвечал, а к утру телефон был уже недоступен. Мальчик характеризуется положительно, серьезных проблем с учебой или конфликтов со сверстниками не было, на учете нигде не состоит.

