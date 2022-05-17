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Пропавшего в Новосибирской области 16-летнего подростка нашли мертвым

Следственный комитет проводит проверку

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Раньше мальчик не уходил из дома

Раньше мальчик не уходил из дома

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В Новосибирской области нашли мертвым пропавшего 16-летнего Кирилла Зурова. О его местонахождении не было известно с 14 мая 2022 года.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказывали, что подросток ушел на прогулку, но домой не вернулся:

— Мальчик ранее из дома не уходил и не терялся. В день пропажи ушел на прогулку, сказав родителям, что вернется к 10 вечера. Домой так и не пришел, на звонки и сообщения не отвечал, а к утру телефон был уже недоступен. Мальчик характеризуется положительно, серьезных проблем с учебой или конфликтов со сверстниками не было, на учете нигде не состоит.

Сегодня в поисковом отряде сообщили, что подросток погиб.

— Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по этому факту, — добавила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Кристина Зязева.

В начале мая на мусорном полигоне в Новосибирске обнаружили труп младенца. Следователи ищут его мать.

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