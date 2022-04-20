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7-летняя девочка застряла в салоне автомобиля — спасательную операцию сняли на видео

Спасателю потребовалось несколько минут, чтобы вскрыть машину

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Инцидент произошел <nobr class="_">20 апреля</nobr>

Инцидент произошел 20 апреля

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В Новосибирске в Калининском районе 20 апреля около 10 утра 7-летняя девочка застряла в салоне автомобиля. Ее спасли сотрудники МАСС, взломав дверь машины.

Как рассказали в пресс-службе МАСС, утром им поступила информация, что ребенок в припаркованном автомобиле на улице Кочубея заперт в машине.

— По указанному адресу выехал экипаж спасателей, который, прибыв на место происшествия, буквально за несколько минут открыл переднюю дверь автомобиля, — сообщили в МАСС.

Спасенная девочка поблагодарила спасателей. Ребенка передали маме, в медицинской помощи девочка не нуждалась.

— Не забывайте ключи в замке зажигания. Покидая салон, обязательно проверьте, где находятся ключи от автомобиля. Если у вас в автомобиле находится ребенок, не захлопывайте водительскую дверь, пока обходите автомобиль и открываете пассажирскую, — напомнили спасатели МАСС.

В Новосибирске ночью 15 апреля сотрудники МАСС спасли кошку из заброшенного погреба.

ребенокспасатели
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