7-летняя девочка застряла в салоне автомобиля — спасательную операцию сняли на видео
Спасателю потребовалось несколько минут, чтобы вскрыть машину
В Новосибирске в Калининском районе 20 апреля около 10 утра
Как рассказали в пресс-службе МАСС, утром им поступила информация, что ребенок в припаркованном автомобиле на улице Кочубея заперт в машине.
— По указанному адресу выехал экипаж спасателей, который, прибыв на место происшествия, буквально за несколько минут открыл переднюю дверь автомобиля, — сообщили в МАСС.
Спасенная девочка поблагодарила спасателей. Ребенка передали маме, в медицинской помощи девочка не нуждалась.
— Не забывайте ключи в замке зажигания. Покидая салон, обязательно проверьте, где находятся ключи от автомобиля. Если у вас в автомобиле находится ребенок, не захлопывайте водительскую дверь, пока обходите автомобиль и открываете пассажирскую, — напомнили спасатели МАСС.
В Новосибирске ночью 15 апреля сотрудники МАСС спасли кошку из заброшенного погреба.