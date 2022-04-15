«Доносилось жалобное мяуканье»: в Новосибирске спасатели отправились на помощь кошке, застрявшей в погребе — видео
Кошка через узкую щель забралась в заброшенный погреб
В Новосибирске ночью 15 апреля сотрудники МАСС спасли кошку из заброшенного погреба. В 01:48 на телефон дежурного поступило сообщение от новосибирца, сообщили в пресс-службе МАСС.
— По указанному адресу в Заельцовский район города на Дуси Ковальчук на разведку информации выехал экипаж спасателей. Спасатели действительно обнаружили молодого человека на улице, рядом с погребом, откуда доносилось жалобное мяуканье кошки, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Спасатели с помощью специального оборудования спустились в погреб и нашли кошку. Животное передали хозяину, который поблагодарил спасателей за помощь.
В Новосибирске вечером 13 апреля спасатели МАСС вытащили