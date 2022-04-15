СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 81.29
eur 88.00
Тема дняСтранная земля у «Березовой рощи»
Все новости
Все новости

«Доносилось жалобное мяуканье»: в Новосибирске спасатели отправились на помощь кошке, застрявшей в погребе — видео

Кошка через узкую щель забралась в заброшенный погреб

210
Кошка застряла в ночь с 14 по 15 апреля

Кошка застряла в ночь с 14 по 15 апреля

Поделиться

В Новосибирске ночью 15 апреля сотрудники МАСС спасли кошку из заброшенного погреба. В 01:48 на телефон дежурного поступило сообщение от новосибирца, сообщили в пресс-службе МАСС. 23-летний молодой человек рассказал, что его кошка через узкую щель забралась в заброшенный погреб и не может выбраться обратно.

— По указанному адресу в Заельцовский район города на Дуси Ковальчук на разведку информации выехал экипаж спасателей. Спасатели действительно обнаружили молодого человека на улице, рядом с погребом, откуда доносилось жалобное мяуканье кошки, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели с помощью специального оборудования спустились в погреб и нашли кошку. Животное передали хозяину, который поблагодарил спасателей за помощь.

В Новосибирске вечером 13 апреля спасатели МАСС вытащили 63-летнего мужчину из оврага в Заельцовском районе. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно.

кошкаспасатели
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2