«Пролежал четыре дня в коме»: новосибирский блогер тяжело пострадал в ходе эксперимента

Максим Монахов — популярный блогер с многомиллионными подписчиками. Каждое видео набирает больше миллиона просмотров. Знаменит своими экспериментами. Однажды он провел сутки в комнате с 10 тысячами тараканов. До этого Mamix закрыл в комнате 10 тысяч сверчков и выяснил, насколько громко они стрекочут. А еще он провел странные, но забавные опыты на беговой дорожке.