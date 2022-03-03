«Пролежал четыре дня в коме»: новосибирский блогер тяжело пострадал в ходе эксперимента

Новосибирский блогер Максим Монахов (больше известный как Mamix) не выпускал видео на своем канале на YouТube два месяца. Всё это время он пытается восстановиться после тяжелой травмы. 3 марта блогер наконец-то выпустил ролик, в котором рассказал, что произошло.
— 27 декабря мы снимали видео. Произошел взрыв. То видео совсем не хочется включать, YouТube может заблокировать тот видеоролик. Там всё очень грустно выглядит, — говорит Максим.
В результате парень получил ряд тяжелых травм.
— Произошла полнейшая *** (скверная ситуация. — Прим. ред.), в ходе чего я получил множество травм. Первая травма, которая со мной произошла, — это ушиб головного мозга с кровотечением. Вторая — 12 переломов на кисти. Переломаны все фаланги, на данный момент моя рука почти не сгибается, но я считаю, что это превосходный результат, — говорит Максим.
При этом у блогера сохраняются боли. Также он получил рваную рану предплечья. По словам Монахова, это самая большая рана, которую он видел в своей жизни. Также у блогера повреждены нервные окончания и сухожилия. Он плохо чувствует свою руку. По его словам, чувствительность потеряли три пальца из пяти. Сейчас Максим занимается разработкой руки — выполняет специальные упражнения несколько раз в день.
— На какое-то время слух стал гораздо слабее. Слышал так, как будто я сижу в очень плохих наушниках. В ходе взрыва я вырубился и пролежал четыре дня в коме. Ребята говорили, что у меня были красные с желтым оттенком глаза сразу после взрыва. Сейчас зрение вернулось в норму. Надеюсь, я смогу реабилитировать свою руку, — сказал Максим.
Максим изо всех сил сохраняет позитивный настрой. Он собирается выпускать влоги в юмористическом ключе на новом канале. На основном канале пока выходить ничего не будет.
Максим Монахов — популярный блогер с многомиллионными подписчиками. Каждое видео набирает больше миллиона просмотров. Знаменит своими экспериментами. Однажды он провел сутки в комнате с 10 тысячами тараканов. До этого Mamix закрыл в комнате 10 тысяч сверчков и выяснил, насколько громко они стрекочут. А еще он провел странные, но забавные опыты на беговой дорожке.