Блогер из Новосибирска сутки просидел в комнате, полной тараканов, ради просмотров на Youtube

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. На этот раз он провел сутки в комнате с 10 тысячами тараканов разных видов.
Мы не можем публиковать видео самого эксперимента, так как там присутствует нецензурная лексика. На момент подготовки материала ролик на канале It's Mamix посмотрели более 878 тысяч раз. Для эксперимента была подготовлена специальная комната с ванной, матрасом, столом, игровой приставкой и односторонним окном. Героя эксперимента выбрали с помощью жребия. На круг с фотографиями членов команды Mamix выпустили таракана, который подполз к фотографии того, кто будет сутки сидеть в комнате. Им стал сам Максим Монахов.
Когда блогер оказался в комнате, туда через специальные отверстия начали запускать тараканов: мадагаскарских и туркменских. Через специальное окошко блогеру передавали еду. Кроме того, за выполнение заданий ему давали бонусы: мелок от тараканов и панаму с москитной сеткой.
Чтобы спрятаться от насекомых, блогер соорудил конструкцию из столика и пуфа. Кроме того, у него были дезинфицирующие средства и салфетки. Ими он обрабатывал контейнеры с едой.
— Я вот ем, и у меня есть ощущение, что что-то, связанное с тараканами, попадает мне в еду. Все эти бактерии... Очень стремно. Не уверен, что это вообще хорошая идея — кушать в этой комнате, — сказал он во время одной из трапез.
Примерно через 12 часов к нему запустили еще один вид тараканов: «мертвая голова». По словам авторов эксперимента, эти насекомые абсолютно безопасны, «их можно разводить, как кошек».
Через 16 часов в комнате полностью выключили свет, у Максима был только фонарик на телефоне. Молодому человеку удалось задремать на пуфе, подняв ноги на настенную полку. Через 24 часа его выпустили.
— Я никогда больше туда не вернусь, это просто отвратительное времяпрепровождение, — заключил блогер после освобождения из комнаты.
Канал It's Mamix ведет 25-летний парень Максим Монахов, известный в Сети как Mamix. Он начал снимать на видео неожиданные эксперименты несколько лет назад, когда жил в Рубцовске. Теперь его смело можно называть новосибирским блогером — три года назад парень переехал. У Максима и его друзей, которые работают над каналом, 12,2 млн подписчиков, а ролики в среднем набирают около 4 миллионов просмотров.
До этого Mamix закрыл в комнате 10 тысяч сверчков и выяснил, насколько громко они стрекочут.