Блогер из Новосибирска сутки просидел в комнате, полной тараканов, ради просмотров на Youtube

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. На этот раз он провел сутки в комнате с 10 тысячами тараканов разных видов.



Мы не можем публиковать видео самого эксперимента, так как там присутствует нецензурная лексика. На момент подготовки материала ролик на канале It's Mamix посмотрели более 878 тысяч раз. Для эксперимента была подготовлена специальная комната с ванной, матрасом, столом, игровой приставкой и односторонним окном. Героя эксперимента выбрали с помощью жребия. На круг с фотографиями членов команды Mamix выпустили таракана, который подполз к фотографии того, кто будет сутки сидеть в комнате. Им стал сам Максим Монахов.