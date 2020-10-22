Новосибирский блогер закрыл в комнате 10 тысяч сверчков и выяснил, как громко они сверчат

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. На этот раз он решил измерить, в каком звуковом диапазоне издают звуки тысячи сверчков.

Для того, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно, была собрана специальная комната, где поддерживался определённый температурный режим, уровень влажности, а также было много растений и воды для сверчков.

Для начала Максим запустил в комнату одного сверчка, однако тот не издавал звуков. Как пояснил блогер, это произошло, потому что они сверчат только перед дракой или для привлечения самки. Поэтому в комнату посадили ещё 100 сверчков, которые издавали звук около 50 децибел — с такой громкостью говорит человек.