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Новосибирский блогер закрыл в комнате 10 тысяч сверчков и выяснил, как громко они сверчат

Ролик набрал больше миллиона просмотров

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Для сверчков соорудили специальную комнату

Для сверчков соорудили специальную комнату

Блогер из Новосибирска измерил громкость 10 тысяч сверчков

Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. На этот раз он решил измерить, в каком звуковом диапазоне издают звуки тысячи сверчков.

Для того, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно, была собрана специальная комната, где поддерживался определённый температурный режим, уровень влажности, а также было много растений и воды для сверчков.

Для начала Максим запустил в комнату одного сверчка, однако тот не издавал звуков. Как пояснил блогер, это произошло, потому что они сверчат только перед дракой или для привлечения самки. Поэтому в комнату посадили ещё 100 сверчков, которые издавали звук около 50 децибел — с такой громкостью говорит человек.

Видео: Youtube-канал Mamix

После этого блогер запустил в помещение 10 тысяч насекомых и выключил свет, однако они сверчали только с громкостью 60 децибел.

— Берем звук сверчка, а затем продублируем его много раз. Теперь включаем. Каждый следующий звук восполняет пустоту в паузу других звуковых дорожек. Но что, если сверчки начнут сверчать хором? — заинтересовался блогер.

В программе он совместил звуки, чтобы они проигрывались одновременно. Однако на практике насекомые не могут издавать звуки в одно время.

Ранее Mamix опубликовал видео о том, как он утопил 100 листов пенопласта в аквариуме с растворителем.

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блогернасекомыеэкспериментMamix
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