Новосибирский блогер закрыл в комнате 10 тысяч сверчков и выяснил, как громко они сверчат

Блогер из Новосибирска измерил громкость 10 тысяч сверчков
Популярный новосибирский блогер Максим Монахов, известный как Mamix, выпустил очередное видео. На этот раз он решил измерить, в каком звуковом диапазоне издают звуки тысячи сверчков.
Для того, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно, была собрана специальная комната, где поддерживался определённый температурный режим, уровень влажности, а также было много растений и воды для сверчков.
Для начала Максим запустил в комнату одного сверчка, однако тот не издавал звуков. Как пояснил блогер, это произошло, потому что они сверчат только перед дракой или для привлечения самки. Поэтому в комнату посадили ещё 100 сверчков, которые издавали звук около 50 децибел — с такой громкостью говорит человек.
Видео: Youtube-канал Mamix
После этого блогер запустил в помещение 10 тысяч насекомых и выключил свет, однако они сверчали только с громкостью 60 децибел.
— Берем звук сверчка, а затем продублируем его много раз. Теперь включаем. Каждый следующий звук восполняет пустоту в паузу других звуковых дорожек. Но что, если сверчки начнут сверчать хором? — заинтересовался блогер.
В программе он совместил звуки, чтобы они проигрывались одновременно. Однако на практике насекомые не могут издавать звуки в одно время.
Ранее Mamix опубликовал видео о том, как он утопил 100 листов пенопласта в аквариуме с растворителем.