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Новосибирский блогер провел странные, но веселые эксперименты на беговой дорожке

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Парни катались по беговой дорожке на велосипеде и пробовали бежать сразу по двум дорожкам

Парни катались по беговой дорожке на велосипеде и пробовали бежать сразу по двум дорожкам

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Новосибирский блогер Mamix (Максим Монахов) поставил очередной смелый эксперимент. На этот раз с помощью беговой дорожки. Подопытными, как всегда, выступили члены его команды. Для начала блогер проверил, как долго сможет достаточно подготовленный человек бежать сразу по двум беговым дорожкам, запущенным с разной скоростью и с разными углами наклона. Оказалось, что это задача не из легких.

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Затем по дорожке попытался проехать велосипедист. Хотя и не с первого раза, но у него это получилось.

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Затем парни выяснили, на какой максимальной скорости и как можно дольше сможет продержаться на беговой дорожке арбуз. Оказалось, на 15 км/ч.

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Не обошлось и без забега в большом надувном шаре.

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В целом получилось забавное видео. Советуем вам его посмотреть для поднятия настроения.

Максим Монахов знаменит своими необычными экспериментами. Так, он первым на русскоязычном «Ютьюбе» сделал масштабный опыт с колой и ментосом. Четыре года спустя он повторил опыт, но вместо ментоса он взял соду. В общей сложности на эксперимент тогда он потратил больше 700 тысяч рублей — только на колу он потратил 446,5 тысячи рублей. Также он постирал черные футболки 100 раз и выяснил, что с ними стало.

Некоторые блогеры в погоне за хайпом способны на многое. В декабре прошлого года новосибирец Андрей Ширгин разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале.

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экспериментновосибирский блогерMamix
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