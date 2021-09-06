Новосибирский блогер Mamix (Максим Монахов) поставил очередной смелый эксперимент. На этот раз с помощью беговой дорожки. Подопытными, как всегда, выступили члены его команды. Для начала блогер проверил, как долго сможет достаточно подготовленный человек бежать сразу по двум беговым дорожкам, запущенным с разной скоростью и с разными углами наклона. Оказалось, что это задача не из легких.