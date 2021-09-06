Новосибирский блогер Mamix (Максим Монахов) поставил очередной смелый эксперимент. На этот раз с помощью беговой дорожки. Подопытными, как всегда, выступили члены его команды. Для начала блогер проверил, как долго сможет достаточно подготовленный человек бежать сразу по двум беговым дорожкам, запущенным с разной скоростью и с разными углами наклона. Оказалось, что это задача не из легких.
Затем по дорожке попытался проехать велосипедист. Хотя и не с первого раза, но у него это получилось.
Затем парни выяснили, на какой максимальной скорости и как можно дольше сможет продержаться на беговой дорожке арбуз. Оказалось, на 15 км/ч.
Не обошлось и без забега в большом надувном шаре.
В целом получилось забавное видео. Советуем вам его посмотреть для поднятия настроения.
Максим Монахов знаменит своими необычными экспериментами. Так, он первым на русскоязычном «Ютьюбе» сделал масштабный опыт с колой и ментосом. Четыре года спустя он повторил опыт, но вместо ментоса он взял соду. В общей сложности на эксперимент тогда он потратил больше 700 тысяч рублей — только на колу он потратил 446,5 тысячи рублей. Также он постирал черные футболки 100 раз и выяснил, что с ними стало.
Некоторые блогеры в погоне за хайпом способны на многое. В декабре прошлого года новосибирец Андрей Ширгин разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале.