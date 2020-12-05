Новосибирский блогер разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале

Новосибирский блогер Андрей Ширгин разбил свой «Гелендваген», а потом поджег его — он сделал это из-за падения просмотров и проигранного спора.

Андрей Ширгин известен на YouTube как автор канала HiMan. Сам он из Новосибирска. В подписчиках у него 15,5 миллиона человек. Он снимает развлекательные ролики, среди которых соревнования, научно-популярные эксперименты, различные мастер-классы и загадки.



— Этот месяц для меня был самым депрессивным, и мне придется его закончить на такой ноте, — заявил Андрей Ширгин и нанес первый удар по дорогому автомобилю.

