Новосибирский блогер разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале

Новосибирский блогер сжег свой «Гелендваген» из-за проигрыша в споре
Новосибирский блогер Андрей Ширгин разбил свой «Гелендваген», а потом поджег его — он сделал это из-за падения просмотров и проигранного спора.
Андрей Ширгин известен на YouTube как автор канала HiMan. Сам он из Новосибирска. В подписчиках у него 15,5 миллиона человек. Он снимает развлекательные ролики, среди которых соревнования, научно-популярные эксперименты, различные мастер-классы и загадки.
— Этот месяц для меня был самым депрессивным, и мне придется его закончить на такой ноте, — заявил Андрей Ширгин и нанес первый удар по дорогому автомобилю.
В своем ролике блогер пояснил, что он поспорил, что, если к 1 января 2021 года у него не будет 20 миллионов подписчиков на канале, он разломает свой «гелик» на кусочки. Но с каждым днем просмотры на канале только падали, и парень решил уничтожить автомобиль прямо сейчас.
Сначала парень выбил стекла в автомобиле, потом закинул уголь под капот и поджег его, а после этого в ход пошла кувалда, а затем для блогера пригнали экскаватор, за рычагами которого он полностью уничтожил машину, превратив ее в груду металлолома.
При этом блогер уточнил, что если 1 января 2021 года на его канале будет 20 миллионов, то он купит новый Lamborghini в салоне и разломает уже его.
В то же время другой новосибирский блогер Максим Монахов (Мамикс) продолжает свои эксперименты. В очередном видео, снятом в жанре научпоп, он поставил задачу осветить темную комнату светящейся жидкостью, приготовленной из люминофора.