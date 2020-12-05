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Новосибирский блогер разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале

Блогер разбил и уничтожил дорогой автомобиль при помощи биты, кирки и экскаватора

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От дорогого автомобиля практически ничего не осталось&nbsp;

От дорогого автомобиля практически ничего не осталось 

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Новосибирский блогер сжег свой «Гелендваген» из-за проигрыша в споре

Новосибирский блогер Андрей Ширгин разбил свой «Гелендваген», а потом поджег его — он сделал это из-за падения просмотров и проигранного спора.

Андрей Ширгин известен на YouTube как автор канала HiMan. Сам он из Новосибирска. В подписчиках у него 15,5 миллиона человек. Он снимает развлекательные ролики, среди которых соревнования, научно-популярные эксперименты, различные мастер-классы и загадки.

— Этот месяц для меня был самым депрессивным, и мне придется его закончить на такой ноте, — заявил Андрей Ширгин и нанес первый удар по дорогому автомобилю.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В своем ролике блогер пояснил, что он поспорил, что, если к 1 января 2021 года у него не будет 20 миллионов подписчиков на канале, он разломает свой «гелик» на кусочки. Но с каждым днем просмотры на канале только падали, и парень решил уничтожить автомобиль прямо сейчас.

Сначала парень выбил стекла в автомобиле, потом закинул уголь под капот и поджег его, а после этого в ход пошла кувалда, а затем для блогера пригнали экскаватор, за рычагами которого он полностью уничтожил машину, превратив ее в груду металлолома.

С помощью экскаватора парень полностью уничтожил машину&nbsp;

С помощью экскаватора парень полностью уничтожил машину 

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При этом блогер уточнил, что если 1 января 2021 года на его канале будет 20 миллионов, то он купит новый Lamborghini в салоне и разломает уже его.

В то же время другой новосибирский блогер Максим Монахов (Мамикс) продолжает свои эксперименты. В очередном видео, снятом в жанре научпоп, он поставил задачу осветить темную комнату светящейся жидкостью, приготовленной из люминофора.

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автомобильблогер
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