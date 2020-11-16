Блогер из Новосибирска зря потратил 100 тысяч, чтобы осветить темную комнату при помощи химии. Вот что получилось

Новосибирский блогер Максим Монахов (Мамикс) продолжает свои эксперименты. В очередном видео, снятом в жанре научпоп, он поставил задачу осветить темную комнату светящейся жидкостью, приготовленной из люминофора.

Люминофо́р (от лат. «свет» и «несущий») — вещество, способное поглощать энергию и преобразовывать ее в свет.

Окрасить комнату Мамикс решил максимально зрелищно — поджег фитиль, опущенный в закрытую банку с веществом, и вышел из помещения.