Блогер из Новосибирска зря потратил 100 тысяч, чтобы осветить темную комнату при помощи химии. Вот что получилось

Новосибирский блогер Максим Монахов (Мамикс) продолжает свои эксперименты. В очередном видео, снятом в жанре научпоп, он поставил задачу осветить темную комнату светящейся жидкостью, приготовленной из люминофора.
Люминофо́р (от лат. «свет» и «несущий») — вещество, способное поглощать энергию и преобразовывать ее в свет.
Окрасить комнату Мамикс решил максимально зрелищно — поджег фитиль, опущенный в закрытую банку с веществом, и вышел из помещения.
В общей сложности на покупку люминофора у блогера ушло 100 тысяч рублей.
— Это самые бесполезно потраченные мной деньги за всю жизнь, наверное. Зато как красиво! — резюмировал Мамикс.
Светящийся эффект люминофор потерял через пару часов. В комнате наступила кромешная тьма.
В новом видео блогер осветил комнату (и себя заодно) при помощи люминофора
Автор: YouTube.com / Mamix?
Блогер Максим Монахов снимает свои видео в Новосибирске. Начав карьеру с роликов о гейзерах из колы и «Ментоса», он стал браться за более масштабные проекты. Как-то он ради эксперимента сломал телефон, камеру и телевизор с помощью открытой микроволновки. Также не забыл, с чего начинал, и устроил фонтан из соды и 10 тысяч литров колы. Еще Мамикс растворил 100 листов пенопласта в аквариуме.