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Блогер из Новосибирска зря потратил 100 тысяч, чтобы осветить темную комнату при помощи химии. Вот что получилось

Мамикс продолжает свои эксперименты в жанре научпоп

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По словам блогера, вещество настолько безопасно, что он даже решился прополоскать им рот. На вкус жидкость оказалась сладкой

По словам блогера, вещество настолько безопасно, что он даже решился прополоскать им рот. На вкус жидкость оказалась сладкой

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Новосибирский блогер Максим Монахов (Мамикс) продолжает свои эксперименты. В очередном видео, снятом в жанре научпоп, он поставил задачу осветить темную комнату светящейся жидкостью, приготовленной из люминофора.

Люминофо́р (от лат. «свет» и «несущий») — вещество, способное поглощать энергию и преобразовывать ее в свет.

Окрасить комнату Мамикс решил максимально зрелищно — поджег фитиль, опущенный в закрытую банку с веществом, и вышел из помещения.

От взрыва банка разлетелась, и люминофор окрасил стены комнаты

От взрыва банка разлетелась, и люминофор окрасил стены комнаты

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Но этого оказалось недостаточно, и блогер стал поливать стены из водяного пистолета, заправленного светящейся жидкостью

Но этого оказалось недостаточно, и блогер стал поливать стены из водяного пистолета, заправленного светящейся жидкостью

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После всех этих манипуляций люксметр показал 0–2 люкса при норме освещения в 150. Поэтому блогер решил смастерить светильник из большой стеклянной трубы, заполнив ее люминофором

После всех этих манипуляций люксметр показал 0–2 люкса при норме освещения в 150. Поэтому блогер решил смастерить светильник из большой стеклянной трубы, заполнив ее люминофором

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Но когда экспериментатор поднес люминофор к светильнику, оказалось, что он дает всего 2–3 люкса. Из чего он сделал вывод, что осветить комнату с помощью даже большого количества люминофора невозможно

Но когда экспериментатор поднес люминофор к светильнику, оказалось, что он дает всего 2–3 люкса. Из чего он сделал вывод, что осветить комнату с помощью даже большого количества люминофора невозможно

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В общей сложности на покупку люминофора у блогера ушло 100 тысяч рублей.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Это самые бесполезно потраченные мной деньги за всю жизнь, наверное. Зато как красиво! — резюмировал Мамикс.

Светящийся эффект люминофор потерял через пару часов. В комнате наступила кромешная тьма.

В новом видео блогер осветил комнату (и себя заодно) при помощи люминофора

Блогер Максим Монахов снимает свои видео в Новосибирске. Начав карьеру с роликов о гейзерах из колы и «Ментоса», он стал браться за более масштабные проекты. Как-то он ради эксперимента сломал телефон, камеру и телевизор с помощью открытой микроволновки. Также не забыл, с чего начинал, и устроил фонтан из соды и 10 тысяч литров колы. Еще Мамикс растворил 100 листов пенопласта в аквариуме.

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научпопновосибирский блогерМамикс
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