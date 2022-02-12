Очевидцы сообщили о взрыве в Донецке. Руководство ДНР заявляет, что ситуация под контролем

На Донбассе вечером 12 февраля прогремел взрыв. Об этом сообщили местные жители, а также представители СМИ.
— В Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв, ситуация в городе спокойная, — передает корреспондент РИА Новости.
Изначально сообщалось о взрыве в самом центре Донецка. Позже руководство ДНР опровергло эту информацию.
— Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории, — заявил Денис Пушилин главреду RT Маргарите Симоньян.
Источник ТАСС из силовых ведомств ДНР также сообщил, что информация о взрыве в городе не подтвердилась.
— Обстановка в Донецке спокойная, распространяемые в соцсетях сообщения о взрыве в городе не подтвердились, — приводит слова агентство.