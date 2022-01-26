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После ночной стрельбы в квартире в Горском задержали двух мужчин

У них нашли оружие и неустановленный порошок

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Задержание произошло поздней ночью

Задержание произошло поздней ночью

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Ночью 26 января в квартире в Горском микрорайоне задержали двух мужчин из-за стрельбы, которая произошла в их квартире.

— Вчера днем люди слышали выстрелы из оружия. Вечером они повторились — в 18:45. Потом в общедомовой чат стали об этом писать, — рассказал один из соседей.

Около 22:00 жильцы дома вызвали полицию. Сотрудники прибыли на место и около полуночи открыли дверь. Мужчину и его предполагаемого родственника задержали.

Как сообщили НГС в полиции, на место выезжали сотрудники МВД и Росгвардии.

— Дворовая территория была оцеплена, квартира, в которой производились выстрелы, установлена. В ходе переговоров, проведенных руководством Управления МВД России по городу Новосибирску, стрелявшие добровольно открыли дверь и были задержаны. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

В квартире находились двое мужчин в состоянии наркотического опьянения. У них также нашли оружие и 3 пакета с неустановленным порошком. Мужчин доставили в полицию.

Соседи также отмечают, что один из мужчин дебоширит не первый раз: на новогодние праздники уже вызывали полицию из-за того, что житель выбрасывал вещи из окна квартиры.

Прошлой осенью новосибирец устроил стрельбу в Железнодорожном районе. Мужчина стрелял из окна и повредил автомобили. В начале января в «Чистой Слободе» мужчина разбил стекла в квартире и начал выбрасывать вещи в окно. На место вызвали полицию, новосибирца передали медработникам.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО уточнили, что мужчин задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

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Ленинский районполициястрельба
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