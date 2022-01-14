«Летели молотки, сковородки»: разъяренный новосибирец начал швыряться вещами из окна и разбил восемь машин

В Ленинском районе Новосибирска разъяренный мужчина разбил окна в квартире и начал выбрасывать вещи с третьего этажа на улицу. По словам местных жителей, пострадало как минимум восемь машин, припаркованных недалеко от подъезда.

Инцидент произошел сегодня, 14 января, около 07:00 на улице Спортивной, 9 в микрорайоне Чистая слобода.

— Там молотки летели, чайники, сковородки. Кричал, что его убивает кто-то. Все соседи вызывали полицию. Рядом проходила женщина с ребенком, и в них всё это тоже полетело. Его скрутили только где-то в 09:30, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга. Она же сняла дебошира на видео.