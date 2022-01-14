«Летели молотки, сковородки»: разъяренный новосибирец начал швыряться вещами из окна и разбил восемь машин

В Ленинском районе Новосибирска разъяренный мужчина разбил окна в квартире и начал выбрасывать вещи с третьего этажа на улицу. По словам местных жителей, пострадало как минимум восемь машин, припаркованных недалеко от подъезда.
Инцидент произошел сегодня, 14 января, около 07:00 на улице Спортивной, 9 в микрорайоне Чистая слобода.
— Там молотки летели, чайники, сковородки. Кричал, что его убивает кто-то. Все соседи вызывали полицию. Рядом проходила женщина с ребенком, и в них всё это тоже полетело. Его скрутили только где-то в 09:30, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга. Она же сняла дебошира на видео.
Одна из владелиц поврежденных машин Ксения сообщила, что сосед был в неадекватном состоянии, активно сопротивлялся и его пришлось скручивать нескольким крепким мужчинам. В итоге его забрала скорая.
— Он разбил все стекла в квартире. Бросал всё — от дверных ручек до гардин. Молотки летели. Мы ждали полицию где-то 1,5 часа — приехала молоденькая лейтенант, а Росгвардия приехала быстро. Его скрутили — он сопротивлялся до последнего, — рассказала Ксения. — Пострадало очень много машин — штук восемь.
В службе 112 корреспонденту НГС рассказали, что сообщения об инциденте стали поступать с 07:20.
— По данному факту сотрудники полиции выезжали для проверки. Данный гражданин был передан медицинским работникам. Проводится проверка, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее НГС рассказывал, что в Первомайском районе Новосибирска голый мужчина ворвался в ломбард на улице Твардовского и устроил дебош. Действия новосибирца попали на видео, которое сняли испуганные сотрудницы ломбарда. На нем голый мужчина сначала лежит на голом полу, потом встает, раскачивается и начинает громить павильон.