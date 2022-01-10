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Голый парень разгромил ломбард на Первомайке — бабушка-клиентка даже не испугалась

Полиция проводит проверку по инциденту

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Мужчина вел себя неадекватно

Мужчина вел себя неадекватно

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В Первомайском районе Новосибирска голый мужчина ворвался в ломбард на улице Твардовского и устроил дебош. Инцидент произошел сегодня, 10 января, днем.

Действия новосибирца попали на видео, которые сняли испуганные сотрудницы ломбарда. На нём голый мужчина сначала лежит на голом полу, потом встает, раскачивается и начинает громить павильон.

За кадром к сотрудницам подходит пожилая клиентка, которая спрашивает, почему же ломбард не работает. Женщины в ответ так прокомментировали происходящее: «Какой-то невменяемый залез».

— По данному факту участковым уполномоченным проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В открытых источниках, 2GIS и системе «Спарк-Интерфакс» нет никаких телефонов ломбарда и даже электронной почты.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «ЛОМБАРД ДИАМАНТ» было зарегистрировано в 2009 году. Руководит компанией Алексей Олегович Василенко. Это микропредприятие. За 2020 год организация получила доход в 894 тысячи рублей, расход составил 990 тысяч рублей.

В начале декабря супружескую пару из Новосибирска задержали за дебош на борту самолета Бишкек — Новосибирск авиакомпании S7.

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дебошразгромил ломбард
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