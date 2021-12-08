Пьяные супруги из Новосибирска устроили дебош в бизнес-классе самолета. Жена ударила полицейского

Супружескую пару из Новосибирска задержали за нарушение общественного порядка на борту самолета Бишкек — Новосибирск авиакомпании S7. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
— Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево задержали супружескую пару за нарушение общественного порядка в самолете, — сказано в сообщении.
Уточняется, что во время перелета бизнес-классом семейная пара употребляла алкоголь и мешала пассажирам. При этом мужчина матерился и не реагировал на требования экипажа успокоиться и вести себя подобающим образом. По прибытии в аэропорт Толмачево представитель авиакомпании вызвал полицию. Во время задержания мужчины его жена ударила полицейского кулаком.
В отношении мужчины составили административные протоколы по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство»), 20.20 («Распитие алкоголя в запрещенных местах»), 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
— Органами Следственного комитета Российской Федерации решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ударившей полицейского пассажирки, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сегодня утром полиция задержала в Толмачево пассажира рейса Магадан — Новосибирск авиакомпании S7. Мужчина вел себя неадекватно. Происшествие попало на видео. Также мы сообщали, что ему грозит.