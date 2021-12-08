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Тема дняБуйного пассажира сняли с рейса из Магадана
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Что грозит авиадебоширу, устроившему скандал в самолете из Магадана в Новосибирск

На неадекватного мужчину завели уголовное и два административных дела

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Во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел

Во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел

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В отношении мужчины, устроившего скандал в самолете по пути из Магадана в Новосибирск, заведено одно уголовное и два административных делопроизводства, сообщает пресс-центр МВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213, пункт «в» «Хулиганство на воздушном транспорте». Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Мужчину задержали сразу после приземления в Толмачево. Полиция в отношении нарушителя составила протоколы по статьям 20.1 ч. 1 «Мелкое хулиганство» и 11.17 ч. 6 «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкции предусматривают штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до пятнадцати суток. По второй статье дебоширу грозит наказание в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток.

В официальном заявлении сказано, что «во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров». При этом от прохождения медицинского освидетельствования дебошир отказался.

— Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В октябре в кафе новосибирского аэропорта Толмачево сотрудники полиции задержали мужчину, который неадекватно себя вел. При задержании он несколько раз пытался напасть на полицейских — это попало на видео.

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авиадебоширы
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