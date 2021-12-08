Что грозит авиадебоширу, устроившему скандал в самолете из Магадана в Новосибирск

В отношении мужчины, устроившего скандал в самолете по пути из Магадана в Новосибирск, заведено одно уголовное и два административных делопроизводства, сообщает пресс-центр МВД России.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 с т. 213, пункт «в» «Хулиганство на воздушном транспорте». Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.