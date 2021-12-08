Что грозит авиадебоширу, устроившему скандал в самолете из Магадана в Новосибирск

В отношении мужчины, устроившего скандал в самолете по пути из Магадана в Новосибирск, заведено одно уголовное и два административных делопроизводства, сообщает пресс-центр МВД России.
Возбуждено уголовное дело по
Мужчину задержали сразу после приземления в Толмачево. Полиция в отношении нарушителя составила протоколы по статьям 20.1
В официальном заявлении сказано, что «во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров». При этом от прохождения медицинского освидетельствования дебошир отказался.
— Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В октябре в кафе новосибирского аэропорта Толмачево сотрудники полиции задержали мужчину, который неадекватно себя вел. При задержании он несколько раз пытался напасть на полицейских — это попало на видео.