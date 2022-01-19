«Заберу самое важное — жизни ваших детей!»: что было в письмах, которые пришли в новосибирские школы перед эвакуацией

Сегодня, 19 января, во время волны эвакуаций в школах и вузах в Новосибирске появился текст сообщения о минировании. Фотографию электронного письма разместил телеграм-канал Mash Siberia. Представители двух школ подтвердили корреспонденту НГС, что им перед эвакуацией на почту пришло письмо указанного содержания:
— Школа заминирована. Вы всегда не замечали меня. Я был пустым местом. Я отомщу вам всем, кто причинил мне боль и заставил страдать. Я заберу самое важное, что у вас есть, — жизни ваших детей, — говорится в сообщении.
Директор одной из школ на условиях анонимности подтвердил НГС, что получил именно такое письмо:
— Да, слово в слово! Пришло сегодня утром! — сказал руководитель школы.
Завуч другой школы в Новосибирске также на условиях анонимности подтвердила, что на электронную почту приходило сегодня письмо именно такого содержания.
Всего НГС обзвонил более десятка школ, чтобы подтвердить получение именно такого письма. В большинстве из них посоветовали обратиться с официальным запросом в мэрию Новосибирска. В мэрии послали за комментарием в антитеррористическую комиссию Новосибирской области. Дозвониться до руководителя АТК НСО и его секретаря на момент публикации не удалось.
Утром в среду, 19 января, в ряде новосибирских школах, детских садах и вузах эвакуировали детей и подростков после сообщений о минировании. НГС ведет онлайн-трансляцию поступающих от читателей и официальных органов сообщений.
Ровно год назад такая же волна лжеминирований накрыла сначала Свердловскую область, потом города по всей России, а затем несколько городов в СНГ. «Минером» был