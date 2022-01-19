«Заберу самое важное — жизни ваших детей!»: что было в письмах, которые пришли в новосибирские школы перед эвакуацией

Сегодня, 19 января, во время волны эвакуаций в школах и вузах в Новосибирске появился текст сообщения о минировании. Фотографию электронного письма разместил телеграм-канал Mash Siberia. Представители двух школ подтвердили корреспонденту НГС, что им перед эвакуацией на почту пришло письмо указанного содержания:

— Школа заминирована. Вы всегда не замечали меня. Я был пустым местом. Я отомщу вам всем, кто причинил мне боль и заставил страдать. Я заберу самое важное, что у вас есть, — жизни ваших детей, — говорится в сообщении.