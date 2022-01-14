15-летний лицеист из Камышлова восемь месяцев «минировал» школы по всему СНГ. Его поймали

Если бы его ложное сообщение о взрыве привело к реальной гибели людей или другим тяжким последствиям, Александру бы грозил штраф до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

— А за «оправдание терроризма» ответственность наступает с 16 лет. Размещение в интернете постов и комментариев типа «эх, жаль, бомба не взорвалась» и т. п. наказуемо штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет, — подчеркивает юрист.





Почему лжеминеров так редко находят

Бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов объяснил, почему, несмотря на все усилия правоохранителей, лжеминеров так редко удается поймать.

— Сейчас этот процесс, связанный с сообщениями о минировании, приобрел абсолютно цифровой характер. И надо иметь в виду, что значительная часть этих сообщений отправляется на автомате, определенными программами, которые четко подхватывают электронные адреса и телефоны учреждений, чтобы распространять эту информацию, — объясняет Александр Михайлов. — Искусственный интеллект — вещь, с одной стороны, хорошая, а с другой — опасная. И программу эту можно запустить в любом нашем городе, а к получателю сообщения оно приходит через Нидерланды и Эстонию, например.

