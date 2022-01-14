15-летний лицеист из Камышлова восемь месяцев «минировал» школы по всему СНГ. Его поймали

Страну накрыла массовая волна эвакуаций, занятия были сорваны в сотнях школ. Только в одном Екатеринбурге уроки остановили в 151 школе из 163 существующих. Всё из-за одного письма лжеминера. По словам мэра города Алексея Орлова, за этим стоят «деструктивные силы из ближнего зарубежья». В полиции после всех проверок — они шли больше 14 часов — заявили, что «атаку организовали из-за кордона».
Ровно год назад такая же волна лжеминирований накрыла сначала Свердловскую область, потом города по всей России, а затем несколько городов в СНГ. «Минером» был
Дело расследовали в главном следственном управлении регионального МВД. После того как
Именно в этом лицее и учился 15-летний Александр (имя изменено по требованию российского законодательства. — Прим. ред.). По данным источника Е1.RU в Следственном комитете, подросток восемь месяцев — с января по сентябрь — «минировал» школы, вузы, торговые центры и правительственные здания. Все уголовные дела в отношении него соединили в одно производство и отправили из полиции в СК.
Карта лжеминирований
Больше всего досталось небольшому уральскому городку Камышлову, парень терроризировал город с января по март 2021 года. 18 января Александр «заминировал» родной лицей и школу
Затем Александр начал писать о готовящихся терактах в других городах Свердловской области. В здании школы в Заречном, в детсадах Екатеринбурга (волна лжеминирований накрыла город
Дальше — больше. По данным источника Е1.RU в ФСБ, в список «побед» лжеминера попали эвакуация школ в Архангельске и Чебоксарах, ТЦ во Владивостоке и Калининграде, международного аэропорта Казани, парков, церквей и зоопарков и ТЦ в Санкт-Петербурге. В Ростове-на-Дону из-за него пришлось проверять банк ВТБ. Все отделения в городе. Александр сообщал о готовящихся терактах в здании МГУ, Госдумы и Совета Федерации.
Одной страной лжеминер не ограничился. Под его раздачу попали школы в казахстанском Актобе, несколько гимназий в столице Беларуси, Минске, ТЦ в Ереване и все школы Мариуполя и ТЦ в Одессе — в Украине.
С чего всё началось
За два года до того, как начать терроризировать школы по всему СНГ, подросток заинтересовался темой деанона (деанонимизация — это сбор персональных данных о человеке из открытых онлайн-источников. — Прим. ред.). В свои тринадцать лет Александр активно играл в Minecraft на сервере, где сообщество деанона было особенно популярно. И начал искать единомышленников. Затем Александр начал активно изучать «сватинг» (SWAT в США — это что-то вроде российского ОМОНа).
— «Сватинг» в понимании подростка — это тактика домогательства в интернете, при которой пользователь сообщает ложные сведения о незаконных действиях своей жертвы, — объяснил источник Е1.RU в СК. — В результате спецслужбы приезжают к жертве «сватинга» и устраивают обыск с последующим изъятием аппаратуры.
Первый свой «сватинг» Александр устроил в новогоднюю ночь. Жертвой подростка стал парень, который сливал в сеть интимные фото своей девушки. Затем он стал брать с единомышленников деньги за «сватинг». Первый такой заказ был на 100 рублей.
Как камышловец «минировал» здания
Александр с временных почтовых ящиков покупал виртуальные номера телефонов. На эти номера он регистрировал свои почтовые ящики, фейковые аккаунты в соцсетях, которыми пользовался, и QIWI-кошельки. Например, виртуальный номер для регистрации «ВКонтакте» обойдется примерно в 12,5 рублей, для «Яндекса» — в 2,5 рубля, для Telegram — в 100 рублей.
С флеш-карты он запускал операционные системы на Linux. Туда уже были встроены инструменты, которые подменяли IP-адреса, чтобы не удалось отследить, где Александр находится, MAC-адреса и шифровали DNS-запросы.
— Купленную почту он обычно использовал один раз: заходил и отправлял ложные сообщения о минировании. Несколько раз — только если помнил учетку, — уточнил источник Е1.RU.
Изначально подросток писал в сообщениях слова вроде «минирование» или «бомба». Но после неудачных январских попыток «заминировать» ТЦ в Санкт-Петербурге и Москве, эвакуировали которые только через несколько дней после сообщения об угрозе, Александр понял, что его письма просто не проходят проверку на спам. Тогда некоторые буквы в своих сообщениях он стал менять на цифры или латиницу.
Источник Е1.RU в СК добавил, что часть файлов с данными о почтовых ящиках и текстами о лжеминировании, остались на компьютере Александра.
Что ему грозит
Наказание по второй части статьи 207 УК РФ — штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Так что отвечать за преступление будут не его родители, а он сам.
— За сообщение про «бомбу в школе» или в колледже, вузе в теории можно попасть в воспитательную колонию на срок от 3 до 5 лет. Это маловероятно, конечно, поскольку закон предусматривает, что лицам до 16 лет, совершившим впервые преступление средней тяжести, лишение свободы не назначается, — объясняет юрист Юлия Федотова.
Если бы его ложное сообщение о взрыве привело к реальной гибели людей или другим тяжким последствиям, Александру бы грозил штраф до двух миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.
— А за «оправдание терроризма» ответственность наступает с 16 лет. Размещение в интернете постов и комментариев типа «эх, жаль, бомба не взорвалась»
Почему лжеминеров так редко находят
Бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов объяснил, почему, несмотря на все усилия правоохранителей, лжеминеров так редко удается поймать.
— Сейчас этот процесс, связанный с сообщениями о минировании, приобрел абсолютно цифровой характер. И надо иметь в виду, что значительная часть этих сообщений отправляется на автомате, определенными программами, которые четко подхватывают электронные адреса и телефоны учреждений, чтобы распространять эту информацию, — объясняет Александр Михайлов. — Искусственный интеллект — вещь, с одной стороны, хорошая, а с другой — опасная. И программу эту можно запустить в любом нашем городе, а к получателю сообщения оно приходит через Нидерланды и Эстонию, например.
По мнению эксперта, лжеминирования по всей России устраивают, чтобы дестабилизировать россиян.
— Это направлено на создание атмосферы неуверенности, стресса для людей, которые становятся заложниками таких сообщений о лжеминировании. Это сложная проблема, которая приобрела мировой масштаб, и она требует системного решения, — считает Александр Михайлов. — Но я думаю, что в некоторых случаях подобного рода сообщения рассылаются уже практически без участия человека. Можно такое сообщение заложить в программу, и через месяц-два с какой-то периодичностью оно будет рассылаться не только по школам, но и по крупным ТЦ, выставкам, музеям, — куда угодно.
— Мы несем приличные потери: отрываем сотрудников правоохранительных органов от их прямых обязанностей, у торговли уменьшается выручка и так далее, — заключает эксперт. — Есть попытки блокировать точки, с которых сообщения о минировании уходят. Но искусственный интеллект обучаемый, он начинает петлять, идет теми путями, которые еще не прикрыты.