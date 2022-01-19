«Детям прислали СМС»: в новосибирских школах проходит волна эвакуаций — онлайн-трансляция

В АТК по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по факту сообщений о минировании в школах.



— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в комиссии.

Полиция устанавливает отправителей сообщений.

— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — добавили в АТК.

