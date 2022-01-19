«Детям прислали СМС»: в новосибирских школах проходит волна эвакуаций — онлайн-трансляция

Антитерроистическая комиссия прокомментировала эвакуации
В АТК по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по факту сообщений о минировании в школах.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в комиссии.
Полиция устанавливает отправителей сообщений.
— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — добавили в АТК.
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— Около полу часа назад эвакуировали детей из 43 школы Заельцовского района. Дети на улице ждут родителей, — сообщила в редакцию читательница Анастасия.
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Первые сообщения об эвакуации появились в 7 часов утра. Сообщения о минировании пришли на электронный адрес нескольким школам, сообщили в службе 112.
— Пришли на электронную почту сообщения о минировании, — рассказали в службе 112.
Тогда было известно об эвакуации школ № 213 на улице Одоевского, 51-й школы в микрорайоне Стрижи и школы № 46 по адресу улица Магистральная, 16.
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