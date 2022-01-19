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«Детям прислали СМС»: в новосибирских школах проходит волна эвакуаций — онлайн-трансляция

В несколько заведений пришли сообщения о минировании

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Учеников вывели из школы №43

Учеников вывели из школы №43

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Утром в среду, 19 января, в нескольких новосибирских школах эвакуировали учеников. В заведения пришли сообщения о минировании.

Мы начинаем следить за волной эвакуаций в онлайн-трансляции.

Маша Вьюн

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Антитерроистическая комиссия прокомментировала эвакуации 

В АТК по Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по факту сообщений о минировании в школах.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в комиссии.

Полиция устанавливает отправителей сообщений.

— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — добавили в АТК.

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Маша Вьюн

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— Около полу часа назад эвакуировали детей из 43 школы Заельцовского района. Дети на улице ждут родителей, — сообщила в редакцию читательница Анастасия.

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Маша Вьюн

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Первые сообщения об эвакуации появились в 7 часов утра. Сообщения о минировании пришли на электронный адрес нескольким школам, сообщили в службе 112.

— Пришли на электронную почту сообщения о минировании, — рассказали в службе 112.

Тогда было известно об эвакуации школ № 213 на улице Одоевского, 51-й школы в микрорайоне Стрижи и школы № 46 по адресу улица Магистральная, 16.

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АТКМВДминирования
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