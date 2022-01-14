В Новосибирске пожилая женщина доказала, что ее внук ей не родной. Для этого ей пришлось стать участницей шоу

13 января вышел выпуск шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Главной героиней стала
Людмила рассказала, что Яна — мошенница, которая обманом прописала себя и сына в ее квартире. По словам Людмилы, Яна приводит к себе мужчин и занимается сексом при ней. Людмила рассказала, что после расставания с Яной ее сын пошел во все тяжкие, стал пить и вести беспорядочную половую жизнь, после чего заразился СПИДом. Мужчина ушел из жизни из-за пневмонии, которую вызвал СПИД, через год после постановки диагноза.
Сама Яна рассказала, что отношения с Дмитрием начались в 2015 году. В какой-то момент стали жить вместе, но после рождения ребенка возникли проблемы в отношениях, девушка уехала по делам в свой родной город и осталась там. Предполагаемый отец видел своего сына 2–3 раза, но при этом, по словам Яны, она даже хотела уйти из жизни вслед за Дмитрием, несмотря на то что они эти годы не жили вместе.
5-летний Артем страдает серьезной задержкой речи, вызванной диагнозом «перинатальное поражение центральной нервной системы». При этом его мать уверяет: ребенок развивается согласно своему возрасту. У Яны есть младший сын, который сейчас находится в Железногорске у ее матери.
Тест ДНК, результаты которого объявили в конце программы, показал, что Людмила была права: Артем не имеет к ней никакого отношения.
Эксперты разделились на два лагеря. Большинство стало настаивать, чтобы Яна выписалась из комнаты. Психолог Мария Хазова сказала, что ребенку с таким диагнозом нужна помощь специалистов.
— Ребенку нужна помощь, им нужно заниматься. Но и бабушке тоже нужна помощь. Она не может жить самостоятельно одна.
Специалист по недвижимости Елена Ляпунова заявила, что готова помочь 70-летней Людмиле с переездом:
— Я помогу вам продать ваше жилье и переехать поближе к родственникам.
При этом адвокат Константин Шварцер оказался единственным, кто встал на сторону Яны.
— Она поступила законно. Мой вам совет: из этой квартиры не выписываться, никто вас оттуда никогда не выпишет. Оставайтесь в этой квартире. По закону вы такой же хозяин этого жилья, — сказал адвокат.
В финале программы ведущие обвинили Яну во лжи, жестко отчитали и выгнали ее мать из студии.
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