В Новосибирске пожилая женщина доказала, что ее внук ей не родной. Для этого ей пришлось стать участницей шоу

Сама Яна рассказала, что отношения с Дмитрием начались в 2015 году. В какой-то момент стали жить вместе, но после рождения ребенка возникли проблемы в отношениях, девушка уехала по делам в свой родной город и осталась там. Предполагаемый отец видел своего сына 2–3 раза, но при этом, по словам Яны, она даже хотела уйти из жизни вслед за Дмитрием, несмотря на то что они эти годы не жили вместе.



5-летний Артем страдает серьезной задержкой речи, вызванной диагнозом «перинатальное поражение центральной нервной системы». При этом его мать уверяет: ребенок развивается согласно своему возрасту. У Яны есть младший сын, который сейчас находится в Железногорске у ее матери.