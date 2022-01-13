«Она должна меня понять»: в НСО будут судить женщину, жестоко избившую 4-летнюю дочь

В Новосибирской области перед судом предстанет 27-летняя женщина, которая на протяжении длительного времени избивала свою 4-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета НСО. Обвиняемая проживала в доме по улице Мичурина в городе Болотное Новосибирской области вместе с дочерью. Следователи установили, что с июля по сентябрь 2021 года женщина жестоко избивала свое дочь. В результате девочка оказалась в больнице.

Были заведены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Ход и результаты проверки взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.