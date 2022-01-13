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«Она должна меня понять»: в НСО будут судить женщину, жестоко избившую 4-летнюю дочь

Свою вину мать признала частично

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На теле девочки обнаружили ссадины и гематомы

На теле девочки обнаружили ссадины и гематомы

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В Новосибирской области перед судом предстанет 27-летняя женщина, которая на протяжении длительного времени избивала свою 4-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета НСО. Обвиняемая проживала в доме по улице Мичурина в городе Болотное Новосибирской области вместе с дочерью. Следователи установили, что с июля по сентябрь 2021 года женщина жестоко избивала свое дочь. В результате девочка оказалась в больнице.

Были заведены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Ход и результаты проверки взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Свою вину фигурантка признала частично. Следствие также пришло в выводу, что мать ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, жестоко обращалась с дочерью и не интересовалась ее здоровьем.

Речь идет о случае, который освещали в эфире программы «Мужское / женское» на Первом канале в выпуске от 7 октября 2021 года.

В программе приняли участие родственники и знакомые семьи. Брат женщины Валентин рассказал, что его сестра Мария Ошина злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики, несколько раз была в реабилитационном центре.

Некоторые родственники выразили мысль, что действия матери имеют свои плюсы:

— Зато она не балуется у нас.

Сама Мария рассказала, что она избила дочь, потому что ее довел бывший муж. В тот момент она «немного была под пивом».

— Я ударила ее по лицу, потом за волосы, она упала, а я ее пинала еще. Она должна меня понять, я думаю, что она должна меня простить. Я была не в себе. Я нормально отношусь к своему ребенку, — рассказала Мария в эфире программы.

Алису отбили у матери прохожие. Они же вызвали скорую помощь.

В декабре стало известно, что в Новосибирске будут судить мужчину, который помог сыну избить 10-летнего мальчика. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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