В Новосибирске СК проверяет информацию о нападении школьника с ножницами на учителя и одноклассников

Следственный комитет проводит проверку информации об инциденте, произошедшем в одной из школ в Калининском районе Новосибирска — ученик 5 класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока.
— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В октябре НГС рассказывал о происшествии в школе «Пеликан» в Бердске —