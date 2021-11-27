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В Новосибирске СК проверяет информацию о нападении школьника с ножницами на учителя и одноклассников

Инцидент произошел во время урока

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СК проверяет информацию об инциденте в новосибирской школе, где во время урока пятиклассник напал с ножницами на учителя и одноклассника

СК проверяет информацию об инциденте в новосибирской школе, где во время урока пятиклассник напал с ножницами на учителя и одноклассника

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Следственный комитет проводит проверку информации об инциденте, произошедшем в одной из школ в Калининском районе Новосибирска — ученик 5 класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока.

— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В октябре НГС рассказывал о происшествии в школе «Пеликан» в Бердске — 13-летний школьник попал в больницу после ссоры с одноклассником. Подросток отправил оппонента в нокаут одним ударом кулака. Оба мальчика учатся в 7-м классе, на учете в ПДН не состоят. Полиция инициировала проверку, а в образовательном учреждении, где произошел инцидент, отказались комментировать ситуацию.

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