В Бердске 13-летний школьник попал в больницу после ссоры с одноклассником

Семиклассника с травмой головы доставили в бердскую городскую больницу днем 27 октября.
— У подростка диагностирована травма в виде закрытого перелома лобной кости. Мальчик пояснил, что во время конфликта в школе одноклассник ударил его кулаком в лоб, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах.
В полиции подтвердили факт драки и пояснили, что в отдел МВД России по Бердску действительно поступило сообщение из медучреждения.
— Сейчас полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Оба мальчика учатся в
В образовательном учреждении, где произошел инцидент, отказались комментировать ситуацию.
Конфликты с пострадавшими школьниками перестали быть редкостью. В сентябре ученик
В феврале 2020 года в Новосибирске семиклассник оказался в реанимации после драки с другими учениками — у него диагностировали ушиб правой почки и черепно-мозговую травму. Мама пострадавшего подростка написала заявление в полицию и решила придать историю огласке.