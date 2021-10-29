29 октября пятница
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 70.52
eur 81.84
Тема дняСуд закрыл торговый комплекс на выезде из города
Все новости
Все новости

В Бердске 13-летний школьник попал в больницу после ссоры с одноклассником

Мальчик отправил его в нокаут одним ударом кулака

1 577
32Обсудить

Поделиться

Конфликт подростков произошел во время занятий в школе

Конфликт подростков произошел во время занятий в школе

Поделиться

Семиклассника с травмой головы доставили в бердскую городскую больницу днем 27 октября.

— У подростка диагностирована травма в виде закрытого перелома лобной кости. Мальчик пояснил, что во время конфликта в школе одноклассник ударил его кулаком в лоб, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах.

В полиции подтвердили факт драки и пояснили, что в отдел МВД России по Бердску действительно поступило сообщение из медучреждения.

— Сейчас полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Оба мальчика учатся в 7-м классе, на учете в ПДН не состоят.

В образовательном учреждении, где произошел инцидент, отказались комментировать ситуацию.

Конфликты с пострадавшими школьниками перестали быть редкостью. В сентябре ученик 7-го класса гимназии № 7 в Новосибирске проткнул линейкой глаз своей однокласснице — девочка попала в больницу. Мама пострадавшей заявила, что школьники травили ее дочь и раньше, а учителя предлагали ей перейти из-за этого на домашнее обучение.

В феврале 2020 года в Новосибирске семиклассник оказался в реанимации после драки с другими учениками — у него диагностировали ушиб правой почки и черепно-мозговую травму. Мама пострадавшего подростка написала заявление в полицию и решила придать историю огласке.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

драка школьниковполицияпроверкатравма в школе«Пеликан»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...