Сибиряки угнали «Ленд-Крузер» в Омске и повезли девушку в новосибирский зоопарк

Полицейские задержали двух омичей, которые угнали автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер» и решили отправиться со своей подругой в новосибирский зоопарк.



Хозяин машины пришел в полицию с заявлением об угоне ночью и также рассказал, что у него похитили 150 тысяч рублей.