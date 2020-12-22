Сибиряки угнали «Ленд-Крузер» в Омске и повезли девушку в новосибирский зоопарк

Полицейские задержали двух омичей, которые угнали автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер» и решили отправиться со своей подругой в новосибирский зоопарк.
Хозяин машины пришел в полицию с заявлением об угоне ночью и также рассказал, что у него похитили
— Оперативникам стало известно, что к угону транспортного средства и к хищению
Машину заметили полицейские на трассе в Новосибирской области, они потребовали, чтобы водитель остановился, но он не отреагировал, и началась погоня. Похитители съехали в кювет и какое-то время пытались скрыться на машине по сугробам, но автомобиль заглох. Водитель и его друг попытались сбежать, но полицейские поймали их и доставили в отдел. Оказалось, что на заднем сиденье в салоне с ними находилась
— Оказалось, что ради этой пассажирки и была угнана «Тойота».
Омич, который сел за руль, уже имел судимости за имущественные преступления, кроме того, у него не было водительских прав.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Кража» (статья 158 УК РФ) и «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (статья 166 УК РФ).
В начале декабря полицейские задержали в Красноярске пьяного мужчину с поддельными документами и пистолетом с патронами. Он пытался сесть на поезд до Северобайкальска, но работники станции вызвали полицию. Оказалось, что задержанный в действительности является руководителем коммерческой организации в Новосибирске.