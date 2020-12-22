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Сибиряки угнали «Ленд-Крузер» в Омске и повезли девушку в новосибирский зоопарк

За руль сел парень, у которого уже была судимость, но не было водительских прав

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Молодые люди решили произвести впечатление на девушку и солгали, что автомобиль принадлежит им

Молодые люди решили произвести впечатление на девушку и солгали, что автомобиль принадлежит им

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Полицейские задержали двух омичей, которые угнали автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер» и решили отправиться со своей подругой в новосибирский зоопарк.

Хозяин машины пришел в полицию с заявлением об угоне ночью и также рассказал, что у него похитили 150 тысяч рублей.

— Оперативникам стало известно, что к угону транспортного средства и к хищению 150 000 рублей могут быть причастны двое молодых людей, которые работали и жили у потерпевшего в частном доме. Полицейские сразу передали информацию об иномарке всем постам ДПС, в том числе и в соседние регионы, — сообщили в УМВД по Омской области.

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Машину заметили полицейские на трассе в Новосибирской области, они потребовали, чтобы водитель остановился, но он не отреагировал, и началась погоня. Похитители съехали в кювет и какое-то время пытались скрыться на машине по сугробам, но автомобиль заглох. Водитель и его друг попытались сбежать, но полицейские поймали их и доставили в отдел. Оказалось, что на заднем сиденье в салоне с ними находилась 18-летняя девушка. По данным полиции, ради нее молодые люди и украли автомобиль.

— Оказалось, что ради этой пассажирки и была угнана «Тойота». 20-летние омичи нашли под диваном у хозяина дома крупную сумму денег, а в прихожей — ключи от машины, что и предопределило дальнейшие события. Молодые люди пригласили в гости общую знакомую, решили произвести впечатление и выдали иномарку за свою, предложили съездить в новосибирский зоопарк, — пояснили в ведомстве.

Омич, который сел за руль, уже имел судимости за имущественные преступления, кроме того, у него не было водительских прав.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Кража» (статья 158 УК РФ) и «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (статья 166 УК РФ).

В начале декабря полицейские задержали в Красноярске пьяного мужчину с поддельными документами и пистолетом с патронами. Он пытался сесть на поезд до Северобайкальска, но работники станции вызвали полицию. Оказалось, что задержанный в действительности является руководителем коммерческой организации в Новосибирске.

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МВДОмскугнали автомобиль
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