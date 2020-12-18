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На Пирогова «Тойота» выехала на встречку, задела «Форд» и врезалась в столб

Водитель уворачивался от пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте

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Водитель «Тойоты» выехал на встречную сторону

Водитель «Тойоты» выехал на встречную сторону

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«Тойота, уворачиваясь от пешехода, врезалась в столб в Новосибирске

Вечером в пятницу, 18 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пешехода.

— Пирогова, 25. «Тойота», уходя от пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, выскочила на встречку, снесла столб, повредила встречный автомобиль «Форд», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

В аварии пострадал пешеход

В аварии пострадал пешеход

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В службе 112 уточнили, что информация об аварии поступила на пульт дежурного около 20:00. Сообщалось, что в ДТП пострадал пешеход. А из-за столкновения «Тойоты» со столбом на месте свисают электропровода.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вчера вечером в массовом ДТП на трассе под Новосибирском погиб человек.

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ДТПаварияпострадал пешеход
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