На Пирогова «Тойота» выехала на встречку, задела «Форд» и врезалась в столб

«Тойота, уворачиваясь от пешехода, врезалась в столб в Новосибирске
Вечером в пятницу, 18 декабря, в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пешехода.
— Пирогова, 25. «Тойота», уходя от пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, выскочила на встречку, снесла столб, повредила встречный автомобиль «Форд», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В службе 112 уточнили, что информация об аварии поступила на пульт дежурного около 20:00. Сообщалось, что в ДТП пострадал пешеход. А из-за столкновения «Тойоты» со столбом на месте свисают электропровода.
Вчера вечером в массовом ДТП на трассе под Новосибирском погиб человек.